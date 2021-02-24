Başkan Gürbüz'den KMBGC'ya ziyaret!
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) Başkanı Arslan Deveboynu ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 19:26
Güçlü bir kent basını oluşturmak, gazetecileri cemiyet çatısı altında buluşturmak ve Kahramanmaraş basınının geleceğini daha iyi temeller üzerine kurmak amacıyla çalışmalarını yürüten KMBGC’ye ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Medya Tanıtım Başkanı Hakan Kiraz, KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu ve Yönetim Kurulunu Üyelerini ziyaret etti. Hoş sohbetler eşliğinde geçen ziyarette kente dair karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Başkan Deveboynu, bu nazik ziyaretinden ötürü Gürbüz’e teşekkür ederken, Gürbüz ise Başkan Deveboynu nezdinde KMBGC’ye çalışmalarında başarılar diledi.
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