Başkan Gürbüz, “Elbistan artık gelişen ve nitelik kazanan şehir”

Şehrinin artılarını çıkarmak, kültür- sanatını yansıtmak ve bunu yaparken de ekonomik manada zor günler geçiren küçük, orta- büyük esnaflara can suyu olacak organizelere imza atan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, günlük ekosistem içerisinde kültür ve sanat etkinliklerini ve kimsede olmayan etkinlikleri Elbistan’da yapmak için kolları sıvadı.

Kültür sanat şehri olacak

Nüfus bakımından birçok şehri geride bırakan, doğası ile bazen Karadeniz bazen de Akdeniz’i yansıtan, tarım girdisi bakımından yüksek bir potansiyele sahip olan, Türkiye’nin dördüncü büyük su havzasına sahip olan Elbistan, bundan sonra kültür ve sanatın başkenti olacak. Geçmişinde şairlerinden, sanatçılarından güç alan Elbistan bu yanını Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile daha da ön plana çıkararak muhteşem bir kültür sanat etkinliğine dönüştürdü.

Bizim de hedefimiz var

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehir olarak hedeflerinin yanındaki komşuları ile yarışır hale gelmek olduğunu belirterek: “Bu yapımızla, bu rekabet gücümüz ile kısa vadede uzun mesafeler kat etmek istiyoruz. Yanımızda, Kahramanmaraş ile Gaziantep ile Malatya ile yarışacak bir noktaya gelmek istiyoruz. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti dünyada ilk 10 ekonomiye girmek için hedef koyuyor. Bu çok büyük bir hedef. Bu hayali kuracak kadro Elbistan'da da var. Bunları hayal edip bizde ilk 10 ekonomi arasını girmek için çalışacağız” dedi

Proje ofisi kuruldu

Belediye Başkan’ı Gürbüz’ün talimatı ile belediyede kurulan proje ofisi Elbistan için artı değer katacak projeler üretiyor. Şu ana kadar 130 proje üreten ofis, yapılabilir olanları Elbistan halkı ile paylaşıyor. Elbistan’da 8,5 hektarlık alana yapılan biyolojik gölet olan Kaynarca Gölü, Başkan Gürbüz tarafından yapılarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi bekliyor.

Turizm, tarih ve tanıtım

Tarihi Genç Hititlere kadar dayanan Elbistan için önemli sayılan yapılar ve maddi değerler, Başkan Gürbüz tarafından gün yüzüne çıkarılıyor. İnteraktif bir belediyecilik anlayışı ile yönetim sağlayan Gürbüz, sorunu yerinde ve zamanında çözerek halkın sevgisini de kazanıyor.

Öte yandan Elbistan’ın önemli değerlerinden olan Ceyhan Nehri üzerinde bulanan Pınarbaşı göleti de, turizm ve tanıtım için ziyaretçilerine bekliyor. Tüplü dalış (scuba diving) etkinliği için gayet uygun olan gölet, dalgıçlar için de özel tasarlandı.

Kavşak nokta

Birçok ilin geçiş güzergâhında bulunan Elbistan, tarihteki konumunu hala korurken, gelişimini de bir hayli ilerletiyor. Şehir merkezi ufak dokunuşlar ile kendine farklı bir kulvara götürürken, tarihten aldığı gücü de turizm için gösteriyor

Kerkes mutlu olsun istiyoruz

Gürbüz, 26 Temmuz 31 Temmuz arasında yapılan festivallerden esnafın kazancının iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti: “ Elbistan festivalleri komitesi başkanı kendi ifadesi ile festivalin Elbistan'a katkısı 500 milyon TL. Çok büyük bir para. Bu nakit giriş olarak Elbistan'a girdi. Bunlar bizi mutlu ediyor. istihdam oluşturmadığını doğru bir hamle herkesin kazandığı bir festival oldu. İnsanlar mutlu oldu. Gurbetçi vatandaşlarımız mutlu oldu. Çünkü onların onuruna düzenlenen bir etkinlik oldu. Esnafımız mutlu oldu. Gençlerimiz mutlu. Daha da iletişimimizi güçlendirmiş olduk”