Başkan Gürbüz: ''Elbistan ay çekirdeği 26 ülkeye ihraç ediliyor''

Elbistan’ın kırsal İğde Mahallesi’nde hasat yapılan tarlalarda inceleme yapıp çiftçilerle sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye’nin en kaliteli ayçiçeğinin Elbistan’da üretildiğini söyledi.

Ay çekirdeği ihracatında üretici merkezin Elbistan olduğunu belirten Gürbüz: “ihracatta yüzde yetmiş rekolte Elbistan üzerinden sağlanmaktadır. Yaklaşık 26 ülkeye ihracat yapan bir konumdayız. Özellikle çerezlik ay çekirdeğinin merkezi Elbistan diyebiliriz. Ben çiftçimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl ki hasattan çok kaliteli çekirdek elde ediliyor. Bu sebeple her zaman olduğu gibi yine Elbistan ay çekirdeği tercih edilecektir. Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum” ifadelerini kullandı.