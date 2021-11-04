Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesinin 2021 yılı faaliyetlerini anlattı

Programda Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyetlerini anlattı.

Konuşmasının devamında ilçenin turizm potansiyelini anlatan Başkan Gürbüz, dünyanın en büyük biyolojik göleti kaynarca gölünü ile pınarbaşı’nı birleştirerek abant büyüklüğünde bir gölet haline getirmek istiyoruz dedi.