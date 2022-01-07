Başkan Gürbüz: “Elbistan organize sanayi bölgesi istihdamı ciddi oranda artıracak”
Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan haber ötesi programına konuk olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki yeni sanayi sitesinin son durumunu paylaştı
KAHRAMANMARAŞ 07.01.2022, 16:04 07.01.2022, 17:55
Başkan Gürbüz konuşmasının devamında Elbistan organize sanayi bölgesinin istihdamı arttıracağını söyledi.
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