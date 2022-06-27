Başkan Gürbüz : Elbistan OSB ikinci tekstil yatırımına kavuşuyor

Belediye başkanı Mehmet Gürbüz, İstanbul merkezli bir tekstil fabrikasının Elbistan organize sanayi bölgesinde üretim yapmak için çalışma başlattığını söyledi.

Firma temsilcileriyle bir araya gelen başkan Gürbüz Elbistan organize sanayi bölgesinin iki adet tekstil fabrikasına kavuştuğunu söyledi.

Yatırımcılara fırsatı kaçırmama çağrısında bulunan Gürbüz, istihdama verdikleri değerden dolayı firmalara her konuda destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yatırımcı firma sahibi Bahattin Polat ta yaptığı değerlendirmede, Ağustos ayında üretime başlayacaklarını belirterek, yaklaşık 200 çalışan ile üretime başlayacaklarını, bu sayının kısa süre içerisinde 500’e yükselerek üretimi artıracaklarını söyledi.