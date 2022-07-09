Başkan Gürbüz, Elbistan tarihi günlere tanıklık ediyor

Elbistan’da Kurban Bayramı öncesi düzenlenen alışveriş bayramı esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürdü.

Vatandaşlar indirimli ürün alma imkanına kavuşurken, esnaflar da yaşanan hareketlilik ve sirkülasyon sayesinde kazancını artırma imkanına kavuştu.

Uygulamanın yapıldığı alanlarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gürbüz, sonucun başarılı olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Alışveriş bayramıyla başlayan ekonomik hareketliliğin Elbistan Festivali ile sürdürülmesinin planlandığını belirten Gürbüz, festival günlerinde yerel esnafta alışveriş yapanlar arasında yapılacak çekiliş ile otomobil hediye edeceklerini söyledi.

Aksutv’ye değerlendirme yapan Başkan Gürbüz: “Alışveriş bayramının son gününde de vatandaşlarımızın yoğun ilgisini gördüm. Esnafımızın yüzü gülüyor çünkü nakit alışverişler hızlanmış durumda. Sokaklarımız dolu, civar ilçelerden de vatandaşlarımız alışveriş için Elbistan'a geldi. Dolayısıyla alışveriş yapan vatandaşlarımız ekonomik şartlarda alışveriş yapma imkânına sahip oldukları için mutlular. Esnafımız satış yapabildiği için mutlu. Dolayısıyla biz de yerel idare olarak Elbistan’daki ticaretin artması noktasında mutluluğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ayrıca, Elbistan festivalinde yapılacak alışveriş karşılığında çekilişle otomobil hediye edeceğiz. Yerel esnaftan alışveriş yapan vatandaşlarımıza bilet verilecek ve festivalin son gününde de çekiliş yapacağız. Bizim buradaki amacımız şehirdeki ekonomik hareketliliği, ticareti hızlandırmak ve esnafın bu anlamda daha çok kazanmasını teşvik etmektir. Bununla beraber tabi ki Elbistanfest’in hem ülke genelinde hem de bölgemizde yoğun bir şekilde duyurulmasını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Elbistanlı iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların destek ve katkılarıyla düzenleniyor bu etkinlikler. Komite içerisinde yer alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Elbistan’daki festival Türkiye’nin en iddialı festivalidir. Hep birlikte coşkulu bir festival yaşayacağız. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum” diye konuştu.