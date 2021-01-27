Başkan Gürbüz: Elbistan’ı anlatan en güzel fotoğrafları bekliyoruz

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ı anlatan en güzel fotoğraf karesini belirlemek için fotoğraf yarışması düzenleyeceklerini söyledi.

Yarışmanın ana temasının Elbistan olacağını belirten Başkan Gürbüz, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların 5 adede kadar fotoğrafla yarışmaya katılabileceğini açıkladı.

Kentin tarihi dokusunun, kültürünün, yaşamının ve doğal güzellikleri ile insana dair fotoğrafların yarışmaya kabul edileceğini ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Her bir köşesi ayrı bir hikaye ve güzellik barındıran şehrimizin fotoğraf karelerine yansıtılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Elbistan’a objektifin arkasından bakan herkesin kendine özel bir duyguya kapıldığını anlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Fotoğraf tutkunlarımızın kentimizi farklı bakış açısı objektiflerin kadrajına sığdırmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılım şartları ve değerlendirme süreciyle ilgili de bilgi veren Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“Benim gözümden Elbistan temasıyla düzenlediğimiz bu yarışmaya tüm amatör veya profesyonel katılımcılara açıktır. Yarışmaya katılım için kesinlikle ücret alınmayacaktır. Sadece, ilçe sınırları içerisinde çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilecektir. Yarışmaya; renkli, siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla katılım yapılabilir. Fotoğraflar dijital ortamda olacak ve başvuru formuyla birlikte CD'de teslim edilecektir. Her katılımcı en çok 5 eserle yarışmaya katılabilir. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflara verilecek isim; 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu ve fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır.