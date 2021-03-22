Başkan Gürbüz: Esnaf güçlü olursa yerel yönetimler daha güçlü olur

Ahmet Karacabey Caddesi esnafıyla yapılan görüşmeler sonucu 3-4 Nisan tarihlerinde “Alışveriş Bayramı” etkinliği bu caddede gerçekleştirilmesi kararı alındı.

AHMET KARACABEY CADDESİ’NDE İNDİRİM

Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, esnaflarla yapılan toplantı sonrası bir değerlendirmede bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Esnafımızın yanındayız kampanyası ile birlikte şehrimizin ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz.

Bu etkinliğe öncelikle Dulkadiroğlu Caddesi’nde başladık. O gün yapılmış olan ticari hacim gerçekten bir aylık ticari hacme denk geldi. Bu durum bizi çok mutlu etti. Diğer caddelerimizdeki esnaflardan da bu yönde bir talep gelince bu teklifleri olumlu değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde yani 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde Ahmet Karacabey Caddesinde indirim etkinliği yapmayı planlıyoruz.” dedi.

ESNAFIN YANINDAYIZ

Esnafın yanında olmaya devam edeceklerine vurgu yapan başkan Gürbüz, “Bu indirim etkinliğine sadece Elbistanlı hemşerilerimiz ilgi göstermiyor. Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Gürün ve Darende ilçelerimizde yaşayan insanlar da buraya geliyor. Şehrimizde çok ciddi bir hareketlilik oluyor.

Kampanyaya destek olan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte pandeminin olumsuz etkilerini kaldırıp, ticari hacmi de olması gerektiği gibi hareketlendirmek ve kent ekonomisine değer katmak istiyoruz. Biz, online değil, küçük esnafımızı da destekleyecek şekilde yerinde alış veriş yapılmasını arzu ediyoruz. Belediye olarak elimizdeki tüm opsiyonel imkanları kullandık. Vergisel avantajları, kira indirimlerini, ÇTV ve reklam vergileri ile beraber esnafımızın bu zor günlerini olumlu geçirebilmeleriyle ilgili kolaylıkları sağladık.” dedi.

MASKE, MESAFE ve HİJYEN ÖN PLANDA OLACAK

İndirim sokağı uygulamasında esnafların ve alış verişe gelecek olan kişilerin hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulunan başkan Gürbüz, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hastalığın yayılmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu noktada belediye olarak biz gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması noktasında takipçi olacağız.” dedi.

ESNAFLARDAN BAŞKAN GÜRBÜZ’E TEŞEKKÜR

Başkan Gürbüz son olarak açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Ayrıca esnaflarımızla yaptığımız sohbetlerde ‘sizin için yapmamız gereken başka bir şey var mı?’ diye sorduk. Bu soruyu sorduğumuzda onların cevabı ise ‘yapmanız gereken her şeyi yaptınız. Teşekkür ediyoruz’ oldu.

Biz yerel idare olarak devletin, milleti için olduğuna inanıyoruz. Bugün esnafımız güçlü olursa Elbistan belediyesi de güçlü olur. Elbistan’da ticaret ne kadar fazla olursa, insanlar daha mutlu ve huzurlu olur. Ekonomiyi güçlendirelim, insanları daha huzurlu ve mutlu hale getirelim. Yaşam konforunu arttıralım diye bu kampanyayı düzenledik” diye konuştu.