Başkan Gürbüz: Esnaf ve vatandaş memnun kaldı, alışveriş bayramı günlerini sürdüreceğiz

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, esnafın çok memnun kaldığı alışveriş bayramı günlerini sürdüreceklerini söyledi.

Pandemi sürecinde zor günler geçiren yerel esnafa destek olmak için Elbistan Belediyesi öncülüğünde Dulkadiroğlu Caddesi esnaflarının katılımı ile alışveriş bayramı düzenlenmiş, yapılan özel indirimlerle hem esnaf hem de alışveriş yapan vatandaş kazanmıştı.



Yansımaları incelemek üzere Dulkadiroğlu caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Gürbüz, esnafların alışveriş bayramı günlerinin tekrarlanması talebi ile karşılaştı.

Esnafı ve vatandaşın memnun kaldığı alışveriş günlerini sürdürmeyi planladıklarını belirten Gürbüz: “Geçen hafta Elbistan Belediyesi olarak esnafımızla yapmış olduğumuz görüşmede Dulkadiroğlu caddemizi trafiğe kapatarak müthiş indirimlerin yapıldığı alışveriş bayramı yaptık. Vatandaşlarımız ve esnafımızın geçen haftaki yapmış olduğumuz indirim bayramından beklentilerini ölçmeye çalışıyorum. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız çok memnun olduklarını ifade edip devamlılığını talep ettiler. Pandemi koşuları nedeni ile maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek vatandaşlarımızın online değil yerinde alışveriş yapmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Ogün diğer ilçelerimizden de vatandaşlarımızın Elbistan’a geldiklerine tanık olduk. Elbistanlı vatandaşlarımızın çok ciddi bir alışveriş yapmalarına tanık olduk. Esnaflarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Esnaflarımız aynı şekilde alışveriş bayramı düzenlenmesini istiyor. Bizler de onların talepleri doğrultusunda Ramazan Bayramı’na kadar alışveriş bayramı günlerini sürdürmeyi planlıyoruz.”