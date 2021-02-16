Başkan Gürbüz, 'Esnaflarımızın yanındayız'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle, birçok ülkede sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere sıkı tedbirler uygulanıyor. Elbistan’da da devam eden tedbirler nedeniyle etkilenen esnaflar için, Elbistan Belediyesi harekete geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, her zaman esnafın yanında olduklarının altını çizdi.

Gürbüz yaptığı değerlendirmede, “Bizim anlayışımızda öncelik insanımızdır. Bugün devletimiz elindeki bütün imkânları vatandaş için seferber ediyor. Hep beraber elimizdeki imkânı paylaşmamız gerekiyor. Bizler de bu çerçevede belediye olarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Esnaflarımız, geçmişten günümüze kadar toplumsal hayatın bir parçası, iktisadi ve sosyal yapının omurgası, ekonominin temel dinamiği olmuştur. Biz de, helal kazancı ve emeğin temsilcili olan esnaflarımızın ilçemizin daha ileriye gitmesi noktasındaki katkısının bilinci ile hareket ediyoruz.

Faaliyeti durdurulan esnaftan ücret alınmayacak

Hazırladığımız yeni tedbirler kapsamında ilk olarak faaliyeti durdurulan esnafımızı ele aldık. Belediyemize ait işyerlerini kira usulü ile çalıştıran esnaflarımızdan, durduruldukları süre zarfında kira, ecrimisil ve işgaliye alınmayacaktır.

Kısıtlı işyerlerine yüzde 50 indirim sağlanacak

Bir diğer tedbirimiz ise işyeri kısıtlanan esnafımız oldu. Yine belediyemize ait işyerlerini çalıştıran esnafımızdan kısıtlı oldukları süre boyunca kira, ecrimisil ve işgaliye ücretlerinde yüzde 50 indirim sağlanacaktır. Ayrıca vadesi 2020 yılı Kasım ayı olan ve 2021 yılında ödenecek kira, ecrimisil ve işgaliye ücretlerinden, Temmuz ayının sonuna kadar gecikme ücreti alınmayacaktır.