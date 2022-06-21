Başkan Gürbüz: “Festivalde 9 ulusal, 25 yerel sanatçı sahne alacak”

Elbistan’da kentin tanıtımının sağlanarak, ekonomik canlılığın artırılması ile kentin sosyal ve kültürel gelişiminin sağlanması amacıyla yapılan festivalin hazırlıklarının sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 9 ulusal sanatçı ile 25 yerel sanatçının sahne alacağı festivalin yüzbinlerce kişiye ev sahipliği yapacağını söyledi.

Elbistan bu yıl 3.sünün düzenleneceği festivale hazırlanıyor.

25 Temmuz'da Haluk Levent konseriyle başlayacak olan festivalde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Kentin tanıtımı, ekonomik ve sosyo kültürel gelişimi için düzenlenen festivalin hazırlıkları Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz önderliğinde kurulan festival komitesince sürdürülüyor.

Organize alt yapısının oluşturulduğu toplantı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yüzbinlerce insana ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

“Festival şehrin tanıtımı, ekonomik ve sosyo kültürel gelişimi için yapılıyor”

Şehrin tanıtılması ve ekonomisinin canlandırılması adına yaptıkları festivalin kente büyük katkılarının olduğunu ifade eden Gürbüz: “Şehrimizin tanıtılması, şehrimizin üretim değerinin kalitesinin bütün dünyayla paylaşılması adına üç yıldır düzenlediğimiz Elbistan Festivallerinin yine inşallah üçüncüsünü 25 Temmuz’da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Etkinlik takvimimiz netleşti. Sosyal kültürel sportif birçok alanda çok renkli etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Birçok sanatçıyı Elbistan'da ağırlayacağız. İnşallah 25 Temmuz’da Haluk Levent ile açılış yapıyoruz. 26 Temmuz’da Velet ve Derya Uluğ ile hem rap hem de pop müzik alanında inşallah sanatçılarımızı misafir edeceğiz. 27 Temmuz’da Buray’ı, 28 Temmuz’da Koray Avcı’yı, 29 Temmuz’da Ali Kınık’ı, 30 Temmuz’da Demet Akalın’ı ve 31 Temmuz’da Yavuz Bingöl’ü Elbistan’da ağırlamayı planlıyoruz. 24 Temmuz’da da inşallah Mustafa Ceceli konseri olacak. Mustafa Ceceli’nin de görüşmelerini yürütüyoruz. Buradaki bir iş adamımız AVM açılışı için kendisini davet etmişti. Onu da festivalimize katmayı planlıyoruz. Bu festivalle biz kentin çok önemli değerlerini ulusal ve uluslararası sunumunu gerçekleştirmiş olacağız. Biz bir tarım kentiyiz. Tarımsal ürünlerimizi sergileyeceğiz. Aynı zamanda birçok sanat kültür ve spor insanı çıkartmış bir toplumuz. İnsanlarımızla beraber inşallah 1 Ağustos’ta geçen yıl ilkini yaptığımız Elbistanlılar gününde bir araya geleceğiz ve şehre ne kazandırabiliriz, ne katabiliriz şehrin sosyal hayatına, kültürel hayatına yeni katabileceğimiz projelerimiz hedeflerimiz bunları misafir edeceğimiz hemşerilerimizle konuşacağız. Onların kente katkılarını isteyeceğiz. Ayrıca onlarla bu anlamda geçen yıllarda yapmış olduğumuz görüşmelerde edinimlerimiz ve bize yapılan önerileri getirdiğimiz aşamaları paylaşmış olacağız. Elbistan Festivali Türkiye’de çok ses getiren festivallerden. Bu seneki komite başkanımız İbrahim Türk Bey, yaklaşık yirmi kadar esnafımızın her gün neredeyse düzenli toplantılarla bir araya gelerek şekillendirdiği bir festival. Bu anlamda ben festival komite başkanımız İbrahim beye çok teşekkür ediyorum. Şahsında tüm komite üyelerimize teşekkür ediyorum. Elbistan yaklaşık 150 bin nüfuslu bir kent ama çevre ilçelerimizle beraber yaklaşık 350 bin nüfusu burada ağırlıyoruz, onlarında bir ticaret merkezi konumundayız. Bizim yaklaşık 150 bin nüfusumuz da yurt dışında yaşıyor. Özellikle 25 Temmuz’da yurtdışındaki deneklerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde onların kente yoğunlukla katılacağını ve festival alanında olacaklarını düşünüyorum. Çünkü festival takvimini onlarla görüşerek belirlemiş olduk” ifadelerini kullandı.

“Aşık Mahzuni Şerif hepimizin ortak değeridir”

Bu yıl ki festivalin kentin önemli bir değeri olan Aşık Mahzuni Şerif adına düzenlendiğini anımsatan Gürbüz: “Bu seneki festivalimizi çok daha anlamlı kılacak temayla vatandaşlarımızın huzuruna çıkıyoruz. Bu seneki festivalimizi Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenleyeceğiz ve ustaya saygı diyoruz. Bütün sanat dünyasındaki dostlarımızı, sanatçı kardeşlerimizi beyefendileri hanımefendileri davet ederken ben bunu özellikle söylüyorum. Mahzuni Şerif’in memleketinde vefatından yaklaşık 20 yıl sonra onun anısına devasa büyük bir festivali hayata geçirmiş olmak bizim için de ayrıca mutluluk verici olacaktır” diye konuştu.



Çok ciddi kazanımlar elde ediyoruz”

Festivalin Elbistan ekonomisine çok büyük katkı sağladığını belirten Başkan Gürbüz: ”Burada Aksutv aracılığıyla da bir hususu belirtmek istiyorum. Sevgili hemşerilerim bu festivalde inşallah çok ciddi bir ekonomik değer elde edeceğiz. Birçok firma satış yapacak, çok özel sürprizlerimiz olacak, hem vatandaşlarımıza hem de esnaf kardeşlerimize. Geçen yıl yaklaşık 500 bin kişiyi misafir ettik Elbistan’da, her gün her sanatçımıza yaklaşık 75-80 bin bandında dinleyici geldi. Hatta İzmir’den Ege’den birçok misafirimizi konuk ettik Elbistan’da. Kamp yapanlar, kamp araçlarıyla gelenler oldu. Dolayısıyla bu festival sadece müzik etkinliği adına değerlendirilmemeli. Daralan ekonominin, kent ekonomisinin açılması ve nakit akışının hızlanmasından da çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bazı yanlış bilgileri de buradan aktarmak istiyorum. Geçen yıl yapılan festivalde Elbistan Belediyemizin ekonomik anlamda herhangi bir katkısı olmadı. Yani biz burada kamu kaynağını kullanmamış olduk. Bu tamamen yerel esnafımızın ve sponsor kardeşlerimizin firmalarımızın destekleriyle yapılmış oldu. Bu sene de aynı şekilde yapacağız. Yani biz burada şunu yapıyoruz. 1-Esnafımıza ekonomik kaynak üreteceğiz. 2- yurtdışından çok sayıda gurbetçi vatandaşımızı onların onuruna düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikle hasreti gidermiş olacağız. 3-yerel esnafımıza inanılmaz büyük bir ekonomik fayda sağlamış olacağız. Tabiki insanların birbirleriyle olan kaynaşması, gülümsemeleri o güzel hoşgörülerini festival alanında yansıtmaları da çok ayrı biz kazanç olacak bizim için.

“Her şeyi bu şehrin güzel insanları için yapıyoruz”



Siyasetçilerin sorumluluk alanındaki insanların yüzünü güldürmek gibi çok önemli bir görevleri olduğuna inandığını belirten Mehmet Gürbüz: “Ben şuna inanıyor ve söylüyorum. Siyaset yapan insanların vatandaşların yüzlerini gülümsetmek gibi bir de görevleri var. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak şehrin gençlerinin eğlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Genç kardeşlerimi orada yoğunlukla misafir edeceğime inanıyorum. Özellikle sanatçı seçimlerine dikkat edilecek olunursa rap, pop, rock, sanat müziği ve türküden oluşan bir geniş yelpazeye hitap ediyor. Tabiki yerel sanatçılarımızı da unutmayacağız. Yaklaşık 25 civarında genç kardeşlerimle, sokak sanatçılarıyla Elbistan’daki kardeşlerimle görüşüyorum. Onları da sahneye alacağız. Onlar içinde bir etkinlik düşünüyoruz. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 25 yerel sanatçı, 9 ulusal sanatçıyla Türkiye’nin en büyük hem müzik festivaline hem kültürel etkinliğine hem de büyük bir kardeşlik etkinliğine ev sahipliği yapacak Elbistan. Burada Mahzuni Şerif ismi çok önemli, çünkü bizim değerimiz.

“Kentin değerlerini 1 Ağustos’ta bir araya getireceğiz”



1 Ağustos Elbistanlılar Günü buluşmasının da kentin önemli değerlerini bir araya getireceğine değinen Gürbüz: “Elbistan'ın yetiştirmiş olduğu akademisyenler bilim adamları, kültür insanları spor insanları devlet insanları bunlar bizim için çok önemli. Biz bu şehirden çıkan ve bu şehre değer üreten işadamlarımızı, sanat insanlarımızı kültür insanlarımızı ve devlet adamlarımızı çok önemsiyoruz. Ve nerede olurlarsa olsunlar onları burada görmek istiyoruz.

“Bazı kesimler karalamaya çalışsa da başaramayacaklar”

Elbistan festivalinin bazı kesimler tarafından baltalanmaya karalanmaya çalışıldığını belirten Başkan Gürbüz, buna kimsenin gününü yetmeyeceğini söyledi.

Ne zaman şehrin gelişimi için bir adım atılsa, bazı kesimler tarafından yalan yanlış haber ve beyanlarla karalanmaya çalışıldığını belirten Gürbüz: “Bazı basın yayın organlarında. Bu organizeye çok büyük bir bütçenin yarıldığını dolayısıyla istihdam sorununun yaşandığı günümüzde böyle bir etkinliğe gerek olmadığını ifade eden siyasetçi söylemlere de tanık oluyoruz. Ama bunun iyi niyetle bağdaşmadığını düşünüyorum. Yani düşünün bütün dünyada bu tür etkinlikler var Türkiye’nin her kentinde bu etkinlikler var, Elbistan’da olunca mı sorun oluyor. Yani bu kentin insanına gülümsemeyi neden çok görüyorsunuz. Dolayısıyla ben bu söylemi çok önemsemeyeceğim. Ve kentin insanları gülene kadar mutlu olana kadar onların hem istihdam sorunlarıyla, onların kültürel eğitim sosyal sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim. Kısacası festivalin bize kazandırdığı çok şey var. Dolayısıyla ben buradan bütün hemşerilerime şunu söylüyorum. İnadına birlik yapalım. İnadına birbirimizi sevelim. O insanların kentin tanıtılması ve kentteki bu değerlerin Mahzuni Şerif gibi değerlerin uluslararası kamuoyuyla paylaşılması noktasında göstermiş oldukları dirençleri sevgimizle yıkalım diyorum. Ben hiçbir bendi, kentin önüne konulacak hiçbir engeli ve tehdidi kabul etmiyorum, ret ediyorum. Bu şehrin kalkınması, gelişmesi büyümesi sosyal ve kültürel etkinliklerle taçlandırılması ve vatandaşlarımızın mutluluğu adına önemsediğimi ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.