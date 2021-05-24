Başkan Gürbüz, “Gençlerimizin başarısı en büyük önceliğimiz”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentte sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olma adına ücretsiz deneme sınavı hazırladıklarını söyledi. Başkan Gürbüz, öğrencilerin geleceklerini belirlemede en önemli aşamalardan olan iki sınavın yaklaştığını belirterek, “Gençlerimizin başarısı en büyük önceliğimiz” dedi.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin, yüz yüze eğitimlerinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Gürbüz, “Şehrimizde bu sınavlara hazırlanan binlerce öğrencimiz, evladımızın heyecanı da sınav tarihi yaklaştıkça artıyor. Biz de geleceklerine yön verecek sınavlar için birçok fedakârlığa katlanan öğrencilerimize destek olmak istedik. Düzenlediğimiz bu deneme sınavı sayesinde öğrencilerimiz hem bilgilerini hem de kendilerini sınamış olacaklar. 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacak deneme sınavıyla ilgili kitapçıklar okullarımıza dağıtılacak. Her bir öğrencimiz kendi okulunda bu deneme sınavına girecek” şeklinde konuştu.

Eğitime yapılan yatırımın, ülkemizin geleceği için en iyi yatırım olduğunu kaydeden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar öğrenci dostu uygulamalar ve projeler en büyük önceliklerimizden biri oldu. Sizlerin en iyi eğitimi alması, ülkemizin geleceğine yapılan yatırım demektir. Biz de bu minvalde hareket ederek sizlerin başarısı için çaba gösteriyoruz. Bu sınavların sizlerin başarısına katkı yapmasını umuyorum. Sizlerden beklentimiz, belirlediğiniz hedefe ulaşmak için azimle çalışmanızdır. Bu sınavlara büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan sizlerin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerinizin sınav heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.