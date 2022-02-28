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Başkan Gürbüz: Gençlerimizin gelişimi için ne gerekiyorsa onu yapacağız

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Kahramanmaraş Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği Elbistan temsilciliği gönüllüsü bir grup genç, çevre temizliğine dikkat çekmek için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde belediye görevlileriyle beraber çöp topladı. Gün sonunda da Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile bir araya gelen gönüllüler, gençler için sosyal alanların artırılmasının madde bağımlılığının önüne geçtiğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 28.02.2022, 13:00 28.02.2022, 13:10
Başkan Gürbüz: Gençlerimizin gelişimi için ne gerekiyorsa onu yapacağız

Elbistan’da bir grup insanın piknik yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde çevreye bıraktıkları atıkların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, çevre duyarlılığına vurgu yapmak isteyen KAMED üyesi bir grup genç, millet bahçesinde Elbistan Belediyesi temizlik personelleriyle beraber çöp topladı.


Temizlik görevlilerine pasta ikramında da bulunan gönüllü gençler, çevre temizliğinin önemi konusunda farkındalık yaratmak için köşe bucak temizlik yaptı.
İlçede madde bağımlılığının önüne geçmek için mücadele eden gençler Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek, gençler için sosyal alanların artırılmasının madde bağımlılığıyla mücadeleye katkı sağladığını belirtip, sosyal alanların daha da çoğaltılmasını istedi.


Gönüllü gençlere çevre temizliğine dikkat çekmek için belediye personelleriyle beraber yaptıkları aktivite için teşekkür eden başkan Gürbüz, çevre temizliğini sadece belediyenin görevi olarak görmenin doğru bir bakış açısı olmadığını, toplumun ve bireylerin çevreyi kirletmeme noktasında dikkatli davranarak şehrin temizliğine katkı sağlamaları gerektiğini söyledi. 
Elbistan Belediyesi olarak sosyal alanların çoğaltılması noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Gürbüz, Elbistan’ın daha yaşanabilir bir kente dönüştürmek için seferberlik ilan ettiklerini söyledi. 


Gürbüz yaptığı konuşmada: “Elbistan Belediyesi olarak kentimizde yaşayan her yaş grubundan vatandaşlarımızın hayatını rahat bir şekilde sürdürebilmesi için gece gündüz demeden görev yapıyoruz. Uyguladığımız projeler ile şehrimizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Gençlerimiz içinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 50 milyon liralık yatırım ile yapılacak olan Kültürhan projesiyle beraber sosyal mekanlar daha da artacak. Sinema salonları, kütüphaneler, tiyatro salonları, kısacası kentimiz devasa bir yatırıma daha kavuşacak. Bu da gençlerimizin, gençliğimizin ziyadesiyle faydalanabileceği, serbest zamanlarını geçirebileceği bir komple bir tesis olacak. Dolayısıyla vaktini burada geçiren gençlerimiz kötü alışkanlıklardan da uzak durmuş olacak. Devletimiz güçlüdür, belediyemiz güçlüdür. Nerede, neye ihtiyaç varsa bu ihtiyacı giderecek güce sahibiz ve bunu yaptığımız yatırım ve çalışmalara gösteriyoruz. Ben bugünkü yaptığınız duyarlılıktan dolayı sizleri tekraren kutluyor ve örnek alınmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraşın Elbistan ilçesi #Kahramanmaraş Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği #Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz
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