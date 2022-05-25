Başkan Gürbüz: Gıda-Giyim Bankası projemizi hayata geçiriyoruz

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ihtiyaç sahibi kişilerin gıda, giysi ve temizlik ürünlerine ücretsiz bir şekilde erişebileceği Gıda-Giyim Bankası projesinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Gürbüz twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "Farkımız şu; onlar ülkeyi spekülatif gündemlere hapsetmek için, biz ise vatandaşımızı dünyadaki krize karşı korumak için çalışıyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımızın istediği gıda, giysi ve temizlik ürününü ücretsiz alabileceği Gıda-Giyim Bankası projemizi hayata geçiriyoruz.

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük krizlerinden biri olan pandemi sürecinde bütün devletler vatandaşını desteklemek için çeşitli hamlelerde bulundu. Bunların da bir maliyeti ve enflasyon gibi istemediğimiz kaçınılmaz sonuçları oldu.

İklim krizi, gıda krizi, enflasyon, pandemi maliyeti, sınırlarımızda kurulmak istenen terör devleti gibi yağmur gibi gelen sıkıntılardan, devletimizin şefkat şemsiyesi ile korunacağız. 20 yılda kurulan sağlam yapı sayesinde devletimiz bunların hepsinin üstesinden gelecek güçte.

İşte biz de dünyanın yaşadığı bu çalkantılı süreçte hayata geçireceğimiz Gıda-Giyim Bankası projemizle vatandaşımız yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün sıkıntıları hep birlikte el ele aşacağız. Güzel ve güneşli günler ancak böyle mümkün" dedi.