Başkan Gürbüz, “Güneşin enerjisi belediyemize güç veriyor”

Başkan Gürbüz, 3 yılda kendisini amorti edecek proje ile ilgili olarak; “Güneşin enerjisi, belediyemize güç verecek” dedi.

Elbistan Belediyesi’nin açık pazar alanının çatısı için hazırladığı güneş enerjisi santrali (GES) projesinde şebeke bağlantı çalışmaları tamamlandı. 500 KWe kurulu güce sahip olan GES, açık pazar alanının 7 bin 600 metrekarelik çatısına yapıldı. Çatı tipi GES projesinde fotovoltaik paneller, adeta birer domino taşı gibi yerleştirildi. Yaklaşık 4 aydır devreye alınması için prosedürlerin tamamlanması beklenen tesis, güneş ışınlarını şehrin enerjisi için dönüştürme işlemline başladı.

Devreye giren GES’in, Elbistan Belediyesi’nin kendi kendine yeten belediyecilik anlayışı açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Gürbüz, “Belediyemiz, önemli bir gider kaleminden kurtuldu” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1,5 yıllık bir emeğin ardından bu tesisi devreye aldıklarını hatırlatan Başkan Gürbüz, şunları söyledi; “Her alanda kendine yeten belediye söylemimizin en önemli mihenk taşlarından biri olan GES projemizi devreye aldık. Şuanda sessiz sedasız elektrik üretiyoruz. 3 yılda kendisini amorti etmesini beklediğimiz GES projemizde yılda 1 milyon lira gibi bir bütçeyi tasarruf etmiş olacağız. Hemen hemen sıfır bakım masrafı ile kalıcı ve çevreci bir sistemi ilçemize kazandırmamızın yanı sıra örnek teşkil edecek adımı gerçekleştirdik.”

Üreten Elbistan’ın oluşması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Güneş enerjisi, artık ülkelerin en önemli gündem maddelerinden biri. Yüzyılın enerjisi olarak görebileceğimiz temiz ve doğal bir kaynaktan elektrik üretmeye başlamış olmak; göreve gelirken ortaya koyduğumuz üreten Elbistan vizyonu için de önemli bir adım. Belediyemizin bu yatırımının; sanayi tesislerimize ve işletmelerimize de örnek olacağını düşünüyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.