Başkan Gürbüz, hakkındaki iddiaları tek tek belgeleri ile yanıtladı

Başkan Gürbüz, ciddi bir saldırı altında olduklarını belirterek, “İddiaların yüzde 1’i doğru değil. Tamamı yalan ve algı yönetmeye yönelik. Açıkça söylüyorum; bunun arkasında şantaj var. Belediye başkanına şantaj yapmak isteyen gruplar var” dedi.

Görevinin başında olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, ‘Ben 150 bin nüfusun onurunu taşıyorum’ dedi ve partisinin de kendisinin arkasında durduğunu sözlerine ekledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Nisan ayı meclis toplantısı sonrasında yaşanan ve İYİ Parti ile CHP’nin gündeme taşıdığı iddialara açıklıkla yanıtladı.

Özel bir tesiste basın toplantısı düzenleyen Başkan Gürbüz, ihalelerdeki yolsuzluk iddiaları, şeker alımı, şeker fabrikasına verilen kireç taşı ve bisiklet yolu için alınan boya başta olmak üzere gündemi işgal eden maddeleri, kafalarda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde faturaları ve resmi evrakları ile anlattı.

"İspatlarsanız istifa ederim!"

Başkan Gürbüz, kendisine karşı atılan iftiralara cevap verip delillerini basın mensuplarıyla paylaştıktan sonra ise istifasını isteyen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a ve muhalefet sözcülerine karşı; "Beni istifaya çağıran sevgili muhalefet sözcüleri ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu iddialarını ispat ederlerse taleplerini yerine getirip istifa edeceğim.

Ama benim de burada bir talebim var. Söz konusu iddialarınızı, yalanlarınızı, çirkinliklerinizi deşifre olduktan sonra aynı yüreklilikle ve mertlikle yanıt vererek istifa edecek misiniz, bu çağrıya yanıt verebilecek misiniz?" dedi.

Başkan Gürbüz, konuşmasının ardından ihalelerdeki imzalar ve bisiklet yollarına harcanan boya parası hakkındaki kapsamlı belgeleri basın mensuplarına tek tek gösterdi.

‘Elbistan, böyle bir muhalefet anlayışını hiç hak etmiyor’

Başkan Gürbüz’ün konuşmasının başındaki cümleler de ise söz konusu iddiaları gündeme getiren muhalefet vardı Başkan Gürbüz, vatandaşların gönlüne şüphe tohumları ekilmeye çalışıldığını anlatarak, “Siz bu iftiraları atarken milletin yüzüne nasıl bakacaksınız. İnsanların onuruna kastetmek bu kadar kolay mı? Milletin gönlünü bulandırırken, seçilmiş insanları töhmet altında bırakırken devletin kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışırken milletin yüzüne nasıl bakacaksınız. Birilerinin kendi küçük hesapları için bir takım yalan ve iftiralarla gündemi meşgul ederek vatandaşlarımın gönlüne şüphe tohumları ekmeye çalıştıklarını gördüm. Elbistan, böyle bir manzarayı hak etmiyor. Elbistan, böyle bir muhalefet anlayışını hiç hak etmiyor. Söz konusu tüm dosyaları getirdim. Elbistan Belediyesi olarak bize atılan iddiaların ve iftiraların boyutu 128 milyar dolar nerede yalanının da üstüne çıktı. Bu iddiaların hepsinin altına kalacaklar. Bunları en şeffaf şekilde belgeleri ile açıklayacağım” dedi.

‘Sahte imza diye bir şey yok; noterin onayı var’

Başkan Gürbüz’ün ilk cevapladığı iddia, sahte imza konusu oldu. Başkan Gürbüz, “Söz konusu iddialarla ilgili firmalara imzaların şirketlerine ait olup olmadığını resmi olarak beyan etmelerini istedik. Onlar da noter huzurunda bize bu yazıları gönderdiler. ‘İhalede vermiş olduğumuz teklif mektubu, kaşeler ve imzalar bize aittir’ noter huzurunda dediler” ifadelerini kullandı

‘Bisiklet yoluna alınan boya 3 milyon 500 bin değil 344 bin TL’

2.sırada ise bisiklet yolları içim 1 yılda 3 milyon liranın üzerinde boya harcaması yapıldığı iddiaları geldi. Başkan Gürbüz, öne sürülen rakamın afaki olduğunu savunarak, “Muhalefet partisinin temsilcileri, bisiklet yollarında 3 milyon 500 bin TL boya kullanıldığını söylemişler. Kendi üretmiş oldukları belgeleri de sallıyorlar. 3 milyon 500 bin TL rakamı nereden buldunuz? Bu alımı kim yaptı? 3 milyon 500 bin TL olduğu iddia edilen boya 344 bin lira. Faturası da burada” dedi.

‘Sadece 6 bin 840 TL’lik beton alımı yapıldı’

Başkan Gürbüz, beton alımıyla ilgili de ‘bakkaldan teklif alındı’ iddiasına da faturasını gösterip şu şekilde cevap verdi:

“Sözüm ona bu konuyu mizansenleştirerek hazır beton alımı için teklif verilen firmaların bakkal dükkanları olduğu gibi saçma ve çarpık bir iddia ortaya atıldı. 4734 sayılı yasa kapsamında yürütülen bu faaliyetler sizin evhamlarınızla mevzuatla yürütülüyor. Beton alımının toplam miktarı 36 metreküp. Yani 6 bin 840 TL değerinde bir beton alımından bahsediyoruz. Bir ürünü satan kişi, onun fabrikasına sahip olmak zorunda mı? İddialarınızın ispatı gerekiyor. Yalanı büyük söylerim diye bir dünya yok. Elbistan onurlu insanların siyaset yaptığı bir yerdir.”

‘Şar Dağı kadar mı kireç verildi?

Mutlucan Şeker Fabrikası’na 529 bin ton kireç taşı verildiği iddiasını da trajikomik olarak niteleyen Başkan Gürbüz, “İddia edilen bu rakam, Şar Dağı’nın kütlesine eşit” diyerek, “Şeker fabrikası bizden üretim için kireç taşı talep etti. Bahsedilen rakam 529 bin ton. Bizim verdiğimiz kireç taşı ise 21 bin ton. Yani adamlar 25 kat yalan söylüyor. Şar Dağı’nın yüzölçümü 529 bin ton. Şar Dağı kadar yalan söylüyorlar. Şeker fabrikasına verilen kireç taşı karşılığında Elbistan Belediyesi’ne kışın karla mücadele kapsamında tuz alındı. Sosyal amaçlı çalışmalarımızda vatandaşlarımıza gönderdiğimiz yardımlarla ilgili şeker verdiler. Sarf malzemesi olarak verdiğimiz ürünün karşılığını fazlasıyla aldık. Burada bir satış yok. Ayni ya da nakdi bir ödeme yok. Haliyle bunu şeker fabrikamıza da belediyemize de iftira atarak bizleri kara propaganda ile yıldıracaklarını sanıyorlar. Bizden önceki dönemlerde de bu alışveriş yapılmıştı. Biz bunu da gizlemiyoruz; yanlış olduğunu da düşünmüyoruz. Siz matematik bilmiyorsunuz. Matematik biliyorsanız da çok profesyonel yalancılarsınız. Bu iddiaların altında kalacak ve ezileceksiniz” değerlendirmesini yaptı.

‘1250 kilogram şeker vatandaşlarımıza dağıtıldı’

1250 kilogramlık bayram şekerinin yüksek fiyatla alındığı ve sadece şehir dışındaki firmalara teklif verildiği; alınan bu şekerin nerede kullanıldığının bilinmediği iddialarına değinen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şunları söyledi:

“Biz bu şekeri, 2020 yılında 15 bin koli gıda paketi dağıtımı esnasında özellikle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç olan 1250 aileye hijyen paketi ile beraber ek olarak dağıttım. Bu konuyla ilgili de basına yansıyan görüntü ve haberler de mevcut. A kalite şeker aldık. Toplamda 37 bin liralık alış. Kapı kapı gezip bizzat ben hediye ettim. Sanki denetim komisyonunda bir tespit var, yapılmış olan bir yanlış var diye algı yönetimi yapan bir muhalefeti Elbistan hak etmiyor. İnsanoğluna yakışır iddialarınız başım üstüne.”

“Belediyemiz borç batağında değil”

Başkan Gürbüz, belediyenin borç batağında olduğu iddialara da şu şekilde cevap verdi:

“Belediye borç batağında iddiası var. Nisan 2019’da belediyemizin piyasaya olan borcu 19 milyon 81 bin 425 liraydı. Bugün itibariyle bizim piyasaya olan borcumuz 12 milyon 836 bin 954 liradır. İddia edildiği gibi borcumuz artmamış. Çalışmalar devam ederken mevcut borçlar düşürülmüş ve kaynak üreten; ürettiği kaynakları yatırıma dönüştüren bir belediye anlayışıyla fon sağlanmıştır.”

‘Benim izah edemeyeceğim hiçbir dosya yok’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, konuşmasının devamında denetim komisyonu raporundaki konulara da belgeleri ile cevap verdi.

30 maddeden oluşan rapordaki hususları tek tek yanıtlayan Başkan Gürbüz, “Bununla ilgili detaylı bir çalışma yaptık. Göreve geldiğimde cumhuriyet savcılığına, İçişleri Bakanlığı’na Sayıştay Başkanlığı’na müracaatta bulundum. 24 aylık bir çalışma sonrasında belediye başkanı olarak denetim komisyonunun çalışmaları ile ilgili başvuruda bulundum ve Sayıştay Başkanlığı’ndan denetim istedim. Benim izah edemeyeceğim hiçbir dosya yok. Biz hiçbir lekeyi kaldıramayacak kadar işlerimizi sağlam yapmayla ilgili bir özveri içerisindeyiz. Benim sözüm, denetim komisyonuna değil. Benim sözüm, sözüm ona siyaset yaptığını iddia eden çamur atan çamur adamlara. Seçilememenin hazımsızlığını bu şekilde ifade etmeyin. Nitelikli çalışın. İftiralar, algı yönetimleri değil projeler ve vizyon ortaya koyun. Projelerde yarışalım. Hodri meydan.

‘150 bin nüfusun onurunu taşıyorum’

Ben 150 bin nüfusun onurunu taşıyorum. Fiziki tehditten ve şantajdan iftiraya varıncaya kadar her şey söylendi. Buradaki amaç belediyenin çalışmasının engellenmesi. Belediye başkanı çalışmasın istiyorlar. Elbistan bunu hak etmiyor. Belediye başkanının vatandaşla bütünleşmesi birilerini çok rahatsız etti. Ben bütün saldırının altında da bu rahatsızlığın olduğunu düşünüyorum. Burada sanki bir yolsuzluk varmış gibi algı yönetmeye çalışan arkadaşlara söylüyorum.

‘Görevimin başındayım’

Evet, Ankara’da parti genel merkezimizde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki ile görüştüm. Kendi siyasi partim bu konuları araştırdı. Hazırladığım belgeleri onlara da sundum. Partim, iddiaların gerçek olmadığını ve Belediyemizin arkasındayız ve yapılan bir yanlış olmadığını düşünüyoruz. Evraklar, belgeler her şey ortada dedi. Bugün yaşanan her şeyi milletin huzurunda anlatıyorum. Şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya vakit kalmasın diye sürekli bir saldırıya maruz kalıyoruz. Allah’ın izniyle milletimize hizmet yolundan geri durmayacağıma vatandaşlarım huzurunda söz veriyorum.

‘Saldırılar ve iftiralarınız bizi yıldıramaz’

Eğer siz Elbistan’da seçim kazanmak istiyorsanız proje geliştirmek zorundasınız.

Elbistan Belediyesi’nin 78 milyon TL’si nerede diye bir söylem var. Öncelikle bu rakamı nereden buldunuz bir açıklayın. Bu belediye, devraldığımızda personelinin maaşını ödeyebilecek durumda değildi. Çöpler toplanmıyordu. Elimde sihirli değnek yok. Belediyeye kaynak üretip belediyeyi kâr eder hale getirdim. 20 milyon TL’lik emlak ürettik. 120 tane proje ürettik 2 yılda. 57 milyonluk projemizin 20 milyon lirası onaylandı.”

‘Bunların Elbistan diye bir derdi yok’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bisiklet yolu eleştirilerine de değinerek sözlerini, “Elbistan Belediyesi’nin bisiklet yolu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 8 milyon liralık fon onaylandı. 4 milyon lirası hibe 4 milyon lirası da uzun vadeli kredi şeklinde. Benim suçum hemşerilerime bisiklet yolu yapmakmış. Ne kadar büyük bir suç işlemişim. Suça bakar mısınız? Bu arkadaşların bu şehirle ilgili gerçekten bir derdi yok. Ben bunu çok net anladım. Bana yaptıklarının aynısını rahmetli Hamza Akbaş’a da yaptılar. Hamza Bey’i de çalıştırmadılar. Çok ilginçtir ki aynı aktörler. Şimdi bir başka belediye başkanına aynı senaryoyu oynayıp şehri çıkmaza sokmaya çalışıyorlar. Artık bu millet size bu fırsatı vermeyecek. O iftiraların hesabını size yargıda soracağız. Biz sizin gibi tehditle şantajla işimiz yok” cümleleri ile tamamladı.