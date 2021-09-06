Başkan Gürbüz, 'Haydi Elbistan sana mavi yakışır'

Yüzde 75 hedefine 3 bin kişi kaldığını belirten Başkan Gürbüz, “Sana mavi yakışır Elbistan” diyerek Başkan Gürbüz, aşı seferberliğinin sürmesi gerektiğine dikkati çekti.

Elbistan Belediyesi ile Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ve 5 kişiye gram altın, 5 kişiye de bisiklet hediye edilecek olan aşılama kampanyası sona erdi. 23 Ağustos’ta başlatılan kampanyada, şehrin birçok noktasında aşı çadırları kuruldu. Sağlık çalışanları, henüz 1.doz aşısını yaptırmayan vatandaşlar başta olmak üzere 2.ve 3.doz aşı yapılması için adeta seferber oldu. Kampanya 6 Eylül itibariyle sona erdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2 hafta süren kampanya sonucunda kentteki aşılama oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehirde yaşayan hedef kitledeki 112 bin kişinin yüzde 73’üne 1.doz aşının yapıldığını kaydeden Başkan Gürbüz, hedefin ise mavi kategori olduğunu dile getirdi.

Başkan Gürbüz, 3 bin kişinin daha aşı olmasıyla mavi listeye geçileceğini hatırlatarak, “Elbistan’da Belediyemiz tarafından başlatılan kampanya sonuç verdi; aşılanma oranı yüzde 73’ ulaştı. Ha gayret! Birlikte başaracağız. Sana mavi yakışır Elbistan” ifadelerini kullandı.