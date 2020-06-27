Başkan Gürbüz, “Her gencimize iş sağlamak konusunda kararlıyız”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş’ın en büyük tekstil ürünü ihracatçılarından olan Lütuf Mensucat A.Ş Ensar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tanrıverdi ile bir araya gelerek, Elbistan’a yapılacak yatırımın detaylarını görüştü. Başkan Gürbüz, “Elbistan, bir tekstil adasına dönüşecek” dedi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB), başta Kahramanmaraş olmak üzere çevre illerdeki yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Elbistan OSB’nin sunduğu avantajlarını değerlendirmek isteyen firmalar, yeni yatırımlar için önceliklerini Elbistan’dan yana kullanmak için ardı ardına girişimlerde bulunuyor. Kahramanmaraş’ın iplik ve kumaş üretiminde köklü firmalarından olan Lütuf Mensucat A.Ş. de, bu konuda diğer girişimcilere öncülük edecek bir adım attı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri ile Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 30 bin metrekare kapalı alanda tekstil fabrikası kurmayı planlayan Lütuf Mensucat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tanrıverdi, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy’la görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Lütuf Mensucat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tanrıverdi, Elbistan’a planladıkları yatırımın 40 milyon avroluk bütçesi olduğunu belirtti.

İlk Etapta 200 Kişilik İstihdam oluşacak

Elbistan’daki yatırımı Ensar Tekstil adıyla gerçekleştireceklerini ve ilk etapta 200 kişilik bir istihdam oluşturacaklarını ifade eden Tanrıverdi, şöyle konuştu:

“Şuanda 120 bin metrekare kapalı alanı olan farklı bölgelerde organizede, Türkoğlu’nda, merkezde çok çeşitli iplik üreten 1200 kişiyi istihdam eden bir grubuz. Elbistan’a olan yakınlığımız, sevgim, Elbistan’daki dostlarımızın etkisi ile bu yatırımlarımızın bir bölümünü Elbistan’a taşımak istiyoruz. Elbistan’ın yatırım noktasında doğru bir adres olduğunu düşünerek buraya gelmeyi planlıyoruz. Biz burada ilk etapta yaklaşık 40 milyon avroluk bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Burada 30 bin metrekare civarında bir kapalı alan yapmamız gerekiyor. İlk etapta da 200 kişilik bir istihdam olur. Tabi bu bir başlangıç. Daha sonrası devam edip gelecektir. Bir taraftan yeni yatırımlar yapmak zorundayız. Bir aksilik yaşanmazsa yatırımlarımıza da mümkün olduğu ölçüde burada devam ettireceğiz. Başka bir yeri düşünmemiz söz konusu değil. Elbistan’a kuracağımız firmanın ismi Ensar Tekstil olacak. Diğer firmalarımız Lütuf Mensucat ve Arateks diye firmalarımız var. Daha çok Avrupa’ya ihracat yapıyoruz. Sadece iplik değil günlük 200 bin metre kumaş üretiyoruz. İpliğin 15-20 çeşidini üretip Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz.”

Elbistan’ın 6.bölge teşviklerinden yararlanmasıyla birlikte yeni yatırımlara da kapı aralanacağının öneminden bahseden Tanrıverdi, 5 bin kişilik istihdamın oluşacağını anlattı.

Tanrıverdi, “Dünyanın birçok ülkesinden pamuk getiriyoruz. Burada, dezavantajın ortadan kalkması için Elbistan’ın teşvik kapsamına alınması yeterli. İnşallah bu da sağlandığı takdirde biz süratle buradaki yatırımımıza başlamaya hazırız. Kahramanmaraş sanayisi, oldukça müteşebbis. Buradaki fırsatları gördükten sonra çok hızlı bir şekilde yatırımın bu tarafa doğru akacağını düşünüyorum. Halihazırda 5.bölge statüsündeki Elbistan, 6.bölge olarak değerlendirilirse 2 yıl içerisinde 20-25 tane firmanın ilgisini çekecek ve en az 5 bin kişiyi istihdam edecek bir pozisyona gelebilir. Burası son derece merkezi bir yer” dedi.

Elbistan yatırımcı dostu bir kent

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, ilçenin potansiyeline vurgu yaptı. Ortaya koydukları vizyon ve planlamalarla Elbistan’ın yatırımcı dostu bir kent olma yolunda ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Ensar Tekstil firmasının kurucusu Mehmet Tanrıverdi Bey’e Elbistan’ı yatırım noktasında tercih ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah, Elbistan bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte inşallah tekstilin de merkezi olacak. Kahramanmaraş’ta çok sayıda işadamımız ve dostumuz, yatırım için Elbistan’ı tercih etmek istiyorlar. Ancak, Elbistan’ın hem bölgesel teşvik anlamında hem de lojistik anlamında daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bu konuyla ilgili biz de Bakanımız Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ediyoruz. Demiryolu için başlatılan fizibilite çalışmalarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda takip ediyor. Bakanlığımız, demiryolları ağının Kapıdere’den Elbistan’a getirilmesi ile ilgili fizibilitesini tamamladı. Yatırım programı kapsamına aldı. İnşallah Sayın Ünal’ın da desteği ve girişimleri ile demiryoluna da kavuşacağımızı ve Elbistan’ın artık limana bağlanacağına inanıyoruz. Bunun da kısa sürede olması için gerekli çabaları yapıyoruz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın bu anlamdaki desteklerinin önemine değinen Başkan Gürbüz, ilçedeki her gence iş sağlamak konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Başkan Gürbüz, “Kahramanmaraş’ta yaptığımız görüşmede Sayın Mahir Ünal, ilçe bazlı teşvik noktasında gerekli girişimleri yaptıklarını ve bunun da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Sizler öncüler olacaksınız. Bundan sonraki gelecek olan firmalar da Kahramanmaraş’taki ya da başka yerlerdeki firmalarımız da yeni teşviklerle beraber yatırım üssü olarak Elbistan’ı tercih edecekler. Ticaret ve Sanayi Odamız bu anlamda çok özverili çalışıyor. Hükümetimiz, Bakanımız Sayın Mahir Ünal, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız Elbistan’daki potansiyeli biliyorlar ve Elbistan’a daha çok yatırımcı çekmekle ilgili girişimlerde bulunuyorlar. Biz de yerel olarak idarelerimizi tamamıyla yatırımcının önünü açabilecek her türlü kolaylığı sağlamakta hazırız. Tüm lokasyonların sağlanmasında, OSB’nin altyapı desteğinde ve yatırımcılarımıza her türlü imkanı seferber edeceğiz. Firma olarak buraya gelmeniz Elbistan’da bundan sonraki süreçte istihdam noktasında çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte istihdamla ilgili sorunlarının da özel sektör yatırımlarıyla aşılabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy ise, Ensar Tesktil’i öncü olarak nitelendirdi. Elbistan’a tanınacak 6.bölge teşvikinin olumlu rüzgarından birçok alt ve yan sektörün de ivme kazanacağını bildiren Başkan Paksoy, “Mehmet bey inşallah öncü olacak. Bu yatırımlar devam ederse 5 bin kişiye istihdam sağlanır. Bu da Elbistan için çok önemli bir adım. Biz de Kahramanmaraş Ticaret Odası ile Elbistan’daki yatırım imkanlarını görüşeceğiz. Demiryolu konusunda fizibilite çalışmamız var. Kapıdere-Elbistan hattının yapılması için bir rapor hazırladık. Sayın Bakanımızın da bu konudan bilgisi var. İlçe bazındaki teşviklerin olması bizim de arzumuz. Yerinde teşvik, bir yatırımcı açısından çok önemli” değerlendirmesini yaptı.