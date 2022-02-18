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Başkan Gürbüz iddialara tek tek yanıt verdi!

Geçtiğimiz günlerde ulusal bir gazetenin internet sayfasında yapılan “Makine mühendisini zabıta yapan akp’li belediye başkanına kötü haber” başlıklı haber sonrası Elbistan Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 18.02.2022, 15:07
Başkan Gürbüz iddialara tek tek yanıt verdi!

Gerçeklerden uzak toplumda yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada, “Yazıklar olsun sizin basın anlayışınıza, yaptığınız her iş böyle, yalan ve yanlış iftiralarla algı yönetimi yapmaya çalışıyorsunuz” vurgusu yapıldı.

Ayrıca İ.D hakkında iki ayrı davada ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılamanın devam ettiği ve bu nedenle Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin özlük ve parasal hakların ödenmesi talebinin de reddine karar verildiği belirtildi.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Sözcü gazetesinin 17 Şubat 2022 tarihinde gerçeklerden uzak toplumda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan Haberi karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulmuştur. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün fotoğrafını paylaşarak ‘Makine mühendisini zabıta yapan akp’li belediye başkanına kötü haber manşetiyle yayınlanan haberde ismi geçen eski belediye personeli İ.D.’nin zabıta müdürlüğünde mühendis olarak görevlendirilmesine ilişkin 15.12.2020 tarihindeki işlemin iptali için açılan dava da Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, ‘davacı hakkında’ İhaleye Fesat Karıştırma Suçu’nu işlediğinden bahisle Elbistan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2021/1--, Elbistan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2021/4-- ve E:2021/2-- sayılı dosyalarında dava açıldığı ve halen derdest olduğu, ayrıca davacı hakkında asfalt çalışmaları kapsamında sıcak asfalt yüklü kamyonun park etme sırasında kontrolden çıkması ve rampa aşağı gitmesi sonucunda zabıta aracına, mobese direğine ve bayan kuaförü olan işyeri ile markete çarpması olayı ile ilgili olarak görevi kötüye kullanma suçundan kamu davası açıldığı ve Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2019/7-- sayılı dosyasında davanın derdest olduğu görülmektedir.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin sözleşmeli mühendis olarak görev yapan İ.D. hakkında yürütülen ceza davalarını da göz önünde bulundurarak Elbistan Belediyesi tarafından takdir yetkisi çerçevesinde tesis edilen dava konusu işlemi hukuka uygun bulmuştur. Öte yandan da, dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edilmesi nedeniyle uğranılan özlük ve parasal hakların ödenmesi talebinin de reddine karar vermiştir. Lehimize sonuçlanan bu davaya ilişkin belediyemiz herhangi bir tazminat ödemeye mahkum edilmemiştir.

Bu şehirde yaşayan her bir bireye karşı sorumluluğunu her anlamda ilk sıralarda tutan Bir anlayışla yönetilen Elbistan Belediyesi, tüm bu algı operasyonlarına karşı Yatırım ve projelerine son hızla devam etmekte ve şehre hizmet sevdasıyla emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

#Elbistan Belediyesi #Aksu Haber #Aksu Tv #aksu tv haber #Kahramanmaraş #Başkan Gürbüz
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