Başkan Gürbüz, “İlçemizde yurt sorunu bulunmamaktadır”

Başkan Gürbüz, ilçede Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait yurtlarda 422 kişilik kontenjan bulunduğunu ifade ederek, “Üniversite eğitimi için ilçemizi tercih eden öğrencilerimiz için devletimizle birlikte biz de belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.

Son günlerde ülkenin değişik yerlerinde yurt problemi yaşandığı gerekçesi ile bazı eylemler yapıldığını hatırlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu durumun bazı çevrelerce istismar edildiğine dikkati çekti.

Elbistan’daki meslek yüksekokullarına bu yıl 300’ün üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığının bilgisini veren Başkan Gürbüz, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait yurtların da bu sayının çok üzerinde bir kapasitesinin bulunduğunu dile getirdi.

Toplam 766 kişilik kontenjanın 344’ünün dolduğunu anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Talep eden her öğrencimizi yurda yerleştirebilecek durumdayız. Şu anda hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmayacak şekilde hazırız. Biz öğrencilerimizin sadece eğitimlerine odaklanmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Ek kontenjanla birlikte artacak talep doğrultusunda tüm öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için hazır olduklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Üniversite eğitimleri için şehrimizde misafir ettiğimiz gençlerimizin rahat, huzurlu bir şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmeleri için her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

