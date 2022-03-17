Başkan Gürbüz İngiltere’de Elbistanlı gurbetçilerle görüşüp yatırım yapmalarını isteyecek

Elbistan’ın gelişmesi ve kalkınması için işadamlarıyla görüşmelerini sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İngiltere’de yaşayan Elbistanlılarla bir araya gelerek, memlekete yatırım yapmalarını isteyecek.

Elbistan'a yapılabilecek yatırım ve altyapısıyla ilgili çalışmalarını tamamlayan Başkan Gürbüz, dosya haline getirdiği çalışmaları ve yatırım cazibelerini gurbetçi vatandaşlara anlatacak.

Gürbüz, 17 Mart Perşembe günü başlayıp 19 Mart Cumartesi günü sona erecek İngiltere programı kapsamında Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın’ı da ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

İngiltere Parlamento Binasını da ziyaret etmesi planlanan Gürbüz, MÜSİAD Londra şubesi ve hemşeri derneklerini de ziyaret ederek, gurbetçi vatandaşlara yatırım çağrısında bulunacak.

Elbistanlı gurbetçilerin kente yatırım yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını ve birikimlerini doğup büyüdükleri topraklara yatırım olarak döndürmelerini sağlamak için görüşme yürüteceğini belirten Belediye Başkanı Gürbüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Belediye başkanı adaylığı döneminde başladığımız yatırım görüşmelerini geliştirerek sürdürüyoruz. İngiltere’de çok önemli ziyaretlerim olacak. Belediye ve parlamento ziyaretlerinin yanı sıra iş adamları ve Elbistanlı hemşerilerimizle bir araya gelip, şehrimize yatırım yapmalarını isteyeceğim. Yatırımcı deyince halkımız küçük işletmeler olarak düşünmemelidir. Yaptığımız görüşmeler bir anda olup bitecek türden, bir anda sonuç alınabilecek türden değildir. Yatırımcı bir anda haydi kuruyoruz, yapıyoruz demez, diyemez. Bunun için altyapı araştırması, kazanç ve cazibe araştırmaları yapılmaktadır. Bugüne kadar yaptığımız görüşmeler sayesinde Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım kazandırdık. Bizim amacımız daha da büyük yatırımları kentimize kazandırmaktır. Bu anlamda Elbistanlı gurbetçilerimizle görüşmek üzere İngiltere’ye gidiyorum. Oradaki vatandaşlarımıza Elbistan’a yapılabilecek yatırımların cazibelerini ve kazancını anlatacağım. Gurbetçi vatandaşlarımız kendi aralarında güç birliği yaparak şehrimize yatırım yapabilecek kapasiteye sahipler. Ben bugüne kadar yapılmayanı yapıp, kentimize yatırımcı kazandırmak için görüşmelerimi ısrarla sürdürüyorum. Bu çalışmalarımın meyveleri almaya başladık. Organize sanayi bölgemiz ciddi yatırım almaya başladı. Bizim amacımız bu yatırımların sayısını artırmak ve daha da büyük yatırımların, devasa işletmelerin Elbistan'a kazandırılmasını sağlamaktır” diye konuştu.