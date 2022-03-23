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Başkan Gürbüz İngiltere’den müjdelerle döndü!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki kadınların ürettiği kurutmalık ve biberiye tarzı ürünlerin tamamının, belediye tarafından satın alınarak başta İngiltere olmak üzere Avrupa pazarında satışa sunulacağını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 12:08 23.03.2022, 14:20
Başkan Gürbüz İngiltere’den müjdelerle döndü!

Elbistanlı kadınlarımızın ve gençlerimizin üretim gücüne inancının tam olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, “Onların kurmuş oldukları hayale ortak olarak Elbistan’ın makus kaderini değiştireceğiz” dedi.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Enfileld Belediye Başkanı Sabri Özaydın ve MÜSİAD Londra Şube Başkanı Mustafa Demir’in davetlisi olarak gittiği İngiltere’deki programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Başkan Gürbüz, 4 günlük ziyaretin, başta İngiltere olmak üzer Avrupa’dan Elbistan’a kurulacak yatırım köprüsünün temellerinin atıldığı bir program olduğunu dile getirdi.
Yıllar önce işçi olarak Avrupa’ya göç eden Elbistanlıların artık iş sağlayan ve üreterek sermayeye sahip olan bir toplum haline gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Gürbüz, tüm hemşerilerini de memleketlerine yatırıma davet ettiğini söyledi.
Başkan Gürbüz, özellikle inşaat sektörü başta olmak üzere kendi sektörlerindeki malzeme ve hammadde tedariki noktasının Türkiye’den karşılanması noktasındaki çağrısının karşılık bulduğunu, ‘el sıkıştık’ diyerek anlattı.
Avrupa’daki Elbistanlıların sermayelerini memleketlerine transfer etmeleri için seferber olacaklarının altını çizen Başkan Mehmet Gürbüz, ziyaretle ilgili şunları aktardı:
“Avrupa’da Elbistan’dan uzun yıllar önce ayrılıp Londra başta olmak üzere değişik kentlerde iş hayatına atılan hemşerilerimizle bir araya geldik. Elbistan’dan giden insanlar artık işçi değil. İş sağlayan ve üreten sermayenin sahibi olan bir toplum haline geldiklerini gördüm. Ciddi sermayeleri yöneten birçok sektörde yer alıyorlar. İş sahibi olmak için mücadele eden değil; işveren ve fabrika sahibi olan hemşerilerimizle karşılaşmak bizleri hem sevindirdi hem de gururlandırdı. Sermaye transferini yapmamızın zamanı geldiğini söyledim. Biz onlara elimizi uzattık; onlar da elimizi havada bırakmadılar ve el sıkıştık. Bu geri dönüşü sağlarsak Elbistan çok büyük bir sıçrama yapabilir. Özellikle Londra bölgesinde hemşerilerimizin çok büyük üretim kapasitesi ve hacmi var. Hemşerilerimize bu potansiyelin artık Türkiye’de yatırıma dönüşmesi çağrısında bulundum. Elbistan’a yatırım zamanı geldi.
Özellikle restoran ve gıda sektörü ile ilgili olarak hatırı sayılır düzeyde işletme ve iştirakin sahibi olan hemşerilerimiz, pazara sunmuş oldukları ürünlerin büyük kısmını Türkiye’den karşılamakla ilgili bir beklentileri var. Bu konuda da inşallah işbirliği yaparak Londra’dan Elbistan’a bir köprü oluşturacağız. Elbistan Belediyemiz tarafından kurulan ELTOK firmasının işbirliğinde inşallah onların her türlü güven ortamını oluşturacağız ve vatandaşlarımızla çok büyük bir pazar olan Londra pazarına açılmakla ilgili hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde inşaat sektörünün çok daha hızlanacağını; onların kendi mahallelerine hatırı sayılır ve ciddi yatırımlar yapacağını müşahede edeceğiz. Biz belediye olarak onlara her tülü güvenceyi sağlayacağız. Onları koruma altına alarak herhangi bir şekilde aldatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun çok büyük bir ekonomik gelir sağlayacağını düşünüyorum.” 
Elbistan’da üreten kadınlara yönelik bir müjde vereceğini dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurutmalık ve biberiye tarzı ürünlerin tamamının da belediye tarafından satın alınacağının taahhüdünü verdi.


Avrupa’nın, Elbistanlı üreten kadınlar için yeni bir pazara dönüşeceğini ifade eden Başkan Gürbüz, “Avrupa’daki hemşerilerimizle ortak hareket etme kararlılığı içerisindeyiz. Bunu kendilerine açıkça ifade ettim. Önümüzdeki dönem bizim için tarım çok önemli. Tüm topraklarımızın ekilmesi gerekiyor. Ben Elbistan Belediye Başkanı olarak kendi iştirakimizde bütün hanım kardeşlerimizin üretmiş olduğu kurutmalıkların hepsini alma taahhüdünde bulunuyorum. Hemşerilerimizle protokol imzalayacağız. Elbistan’daki kadınların zaten yaptığı bir işlem bu. Biz, bunu Avrupa pazarına sunacağız, Londra’daki hemşerilerimize sunacağız. Ben bu anlaşmaları ve görüşmeleri yaptım. Tüm hemşerilerime üretme çağrısında bulunuyorum üretebildiğiniz kadar üretin. Belli bir kalitede olan tüm ürünler, Elbistan Belediyesi’nin iştirakleri tarafından satın alınacak. Lojistik imkanları da sağlamış olacağız. Karşı tarafta sermaye ve pazar var; burada da üretim gücü ve lojistik imkanlar var. Bu işi yapmak için tek ihtiyacımız olan şey ise organizasyon. Biz de burada devreye gireceğiz. Onların özgüvenini güçlendirirsek; bu işi de endüstriyel hale getirirsek Elbistan’ın makus talihini değiştirebiliriz. Elbistan’ın da, eski alışkanlıklarını bırakıp bu trende katılması gerekiyor.


Elbistan’ın önünün açık olduğunu görüyorum. Yeni bir kapı ve ticaret hacminin yanı sıra Elbistan’daki üretim için de yeni bir pazar olacağına inanıyorum. Bu pazarı da çok doğru değerlendireceğiz. Hem oradaki kardeşlerimizin ekonomik değerlerinin Türkiye’de değerlendirilmesi hem de buradaki ürünlerin yurtdışına pazarlanması noktasındaki bu işbirliğinin faydalarını hep beraber gözlemleyeceğiz” dedi.
MÜSİAD Londra Şube Başkanı Mustafa Demir’in de Elbistan OSB’de yatırım planlaması içinde olduğunun bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Bunun dışında tüm hemşeri derneklerimizi ziyaret etmeye çalıştım. Gurbetçilerimizin büyük çoğunluğu ile görüşme imkanı buldum. Gurbetçilerimizin vatan sevgisi çok başka. Kimseyi ayrıştırmadan herkesi kucaklayarak bir ve bütün olduğumuzda çok büyük bir güç haline geldiğimize bir kez daha şahit oldum. 


MÜSİAD’a bağlı iş adamlarımızla yaptığımız görüşmelerde Elbistan’da yatırım yapmak istediklerini ve bu konuda 1 ay içerisinde fizibilite yapmak için geleceklerinin müjdesini de vermek istiyorum. Bez torba üretimi noktasında bir yatırım planlanıyor. Bu, oradaki insanların yatırımı hemen hayata geçirecekleri anlamında değil. Ama böyle bir ciddi kararlılık içerisinde gördüm. MÜSİAD’la bu konuda daha yakın bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Son olarak, Elbistan’da üretmek isteyenlerin özgüvenini kırmak isteyen çevreleri de sert bir dille eleştiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Türk insanı Avrupa çok büyük ekonomik güce ulaşmış durumda. Onlar, bunun hayalini kurdular ve bunu gerçekleştirdiklerini gördüm. Lütfen insanımızın özgüvenine saldırmayın. Türk insanın ve Elbistanlı kadınlarımızın ve gençlerimizin üretim gücüne ben inanıyorum. Ve onların kurmuş oldukları hayale ortak olacağım. Her bir hemşerimizin her projesinin yanında olacağım. Bu bir siyaset değil. İnsanların hayallerine saldırmak, özgüvenlerine saldırmak yapılabilecek en büyük cinayettir” şeklinde konuştu.
Başkan Gürbüz, misafirperverliklerinden dolayı Enfileld Belediye Başkanı Sabri Özaydın ve MÜSİAD Londra Şube Başkanı Mustafa Demir başta olmak üzere tüm hemşerilerine teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz
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