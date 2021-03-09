Başkan Gürbüz, “İnsan sağlığı bizim için her şeyden daha önemli”

Geçtiğimiz günlerde A Termik santralinde sıcak su hattının patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralanmıştı. Buna benzer kazaların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu tür olayların her zaman takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Sağlıklı bir üretim yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Termik santralinde yaşanan kazalar nedeni ile yetkililerle bir görüşme tesis ettik. Geçtiğimiz gün yaşanan bir iş kazasında bir vatandaşımız ağır yaralandı ve şu an tedavisi devam ediyor. Biz insanımızın sağlıklı bir şekilde istihdam edilmesini istiyoruz. Termik santralinin A ünitesinde yaşanan bu kazaların tekrarlanmamasıyla ilgili cumhuriyet savcılığımız gerekli incelemeleri başlattı. Biz de yerel idareler olarak vatandaşımız adına konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Gerekli tedbirler ve iş güvenliği alındıktan sonra üretimin yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Elbette ki Elbistan’da istihdamı önemsiyoruz. Kamu ve özel sektör yatırımlarını destekliyoruz, ancak insanımızın sağlığı ve güvenliği bizim vazgeçebileceğimiz bir unsur değildir. Bunun önemle takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum” dedi.