Başkan Gürbüz, 'Karantina sonrası hayvan borsası 2 gün açık olacak'

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, uzun yıllardır sadece pazartesi günleri açık olan Hayvan Borsası’nda; pandemi sürecinde yoğunluğu azaltmak adına 2 gün çalışma prensibine geçileceğini söyledi.

Elbistan’ın büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı yönünden hatırı sayılır bir noktada olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, çevre ilçelerin de hayvan alım satımında kentin merkez özelliği taşıdığını belirtti.

Bu durumun, Elbistan Belediyesi’ne ait Hayvan Borası’nda sirkülasyonu arttırdığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’ımız, büyük ve küçükbaş hayvan sayısı bakımından önemli bir merkez. Bunun yanı sıra çevre ilçelerimiz ve Sivas ile Malatya sınırımızdaki ilçelerden yoğun bir sirkülasyon söz konusu. Belediyemize ait hayvan borsası, uzun süredir sadece pazartesi günleri açık tutuluyordu. Binlerce hayvanın giriş çıkış yaptığı borsamızda insan hareketliliği de oldukça fazla. Pandemi sürecine kadar, bu yoğunluğun herhangi bir olumsuz etkisi yaşanmasa da artık yeni normallere göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu amaçla, hayvan borsasının pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün açık olması yönünde karar aldık. Bu sayede, sirkülasyonu 2 güne yaymış olacağız. Covid-19 salgını ile boğuştuğumuz bu günlerde hemşerilerimizin sağlığını koruma adına böyle bir çalışmanın içerisindeyiz” dedi.

Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası’nın, şap karantinası nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldığını anımsatan Başkan Mehmet Gürbüz, “Haftada 2 gün açık olma kararı, şap karantinasının sona ermesiyle birlikte başlayacak. Hayvan borsamızda alım satım yapacak olan tüm vatandaşlarımızı, alınan tedbirlere karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu süreci, onların dikkati ve hassasiyeti ile en az hasarla atlatacağımızın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.