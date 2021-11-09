Başkan Gürbüz, kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kent içerisindeki bisiklet yollarının kaldırılacağını; yeni uygulamada ise kaldırımların bir bölümünün bisiklet yoluna dönüştürüleceğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 17:35 09.11.2021, 17:43
Başkan Gürbüz, kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu!
Başkan Gürbüz, kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu!
Başkan Gürbüz, kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu!

Başkan Gürbüz, bisiklet yollarının kaldırılması ile birlikte caddelerde tek araçlık parka geçici süreyle izin verileceğini, ikinci parklara ise kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Bisiklet yolu projesiyle ilgili olarak geçtiğimiz aylarda bir memnuniyet anketi yaptıklarını hatırlatan Başkan Gürbüz, vatandaşların beğenisi ve takdiri doğrultusunda hareket etmeyi doğru bulduğunu dile getirdi.
Esnafların bisiklet yolunun kaldırılması yönünde tercihte bulunduğunu belirten Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:
“Yapmış olduğumuz hizmetleri vatandaşlarımızın beğenilerine sunuyoruz. Onları takdirleri doğrultusunda bunların sürdürülebilir ölçüde yeniliyoruz, geliştiriyoruz ya da uygulamalarda revizyona gidiyoruz. Bisiklet yolları ile ilgili de bir anket yapmıştık. Vatandaşlarımıza sunmuştuk. Esnafımızın, genç ve hanım kardeşlerimizin bu anlamdaki taleplerini aldık. Daha çok gençlerin ve hanım kardeşlerimin bisiklet yollarının devamıyla ilgili talepleri oldu. Esnaf kardeşlerimiz ise ulaşım arterinin daraldığı ve alışveriş imkanlarının kendilerini zorladığı gerekçesi ile gözden geçirilmesi konusunda bize telkinleri olmuştu. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere en önemli öğütlerinden bir tanesidir. Vatandaşlarımızın bu anlamdaki hizmetleri ve çalışmaları denetlemek gibi bir görevi var. Yapılmış olan çalışmaların, hizmetlerin yeniden gözden geçirilmeleri; uygulama etaplarının farklılaştırılmaları ya da re-organize etmek gibi bir hakkı var. Ben de belediye başkanı olarak vatandaşlarımızın beğenisi ve takdiri doğrultusunda hareket etmeyi doğru buldum.”
Bisiklet yollarının kaldırılması ve kaldırımla birleştirilmesiyle birlikte esnafların kaldırım işgallerine müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Başkan Gürbüz, “O anket sonuçlarına göre bisiklet yolları ile ilgili yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla da görüşmeye başladım. Bisiklet yollarını, kaldırarak kaldırımlarla birleştireceğiz. Artık kaldırım işgallerine de son vereceğiz. Çünkü kaldırımla beraber bisiklet yollarının birleştirilmesiyle bisiklet sürücülerinin kaldırımın bir bölümünü kullanmalarını gerekli kılacak. Bu vesile ile esnafımızın kaldırım ve yol işgalinde bulunmaması gerekiyor. Trafiği rahatlatma adına yerleştirilen dubaları çıkaracağız. Dubaları da kentin çevre yollarında yeni yollarda ve rekerasyon alanları ile Ceyhan Nehri’nin iki yakasında rahatlıkla spor yapılabilecek ve bisiklet sürülebilecek yerlerde uygulamaya devam edeceğiz. Sadece kent merkezimizi rahatlatma adına böyle bir karar alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bisiklet yolunun kaldırıldığı caddelerdeki araç parkının 15 dakika ile sınırlı olacağını dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bisiklet yolunun kaldırıldığı yerlerde sadece 15 dakikalık geçici park izni olacak. Sadece tek araç için bu geçerli olacak. Ondan sonraki parklanma ile ilgili talep ederse bunlar belirli ücretlerle yapılabilecek. Ama asla ve asla bir aracın yanına ikinci bir aracın park etmesine müsaade edilmeyecek. Emniyet müdürlüğümüz gerekli cezai işlemleri uygulamaya başlayacak. Bizler de zabıta olarak esnafın kaldırım işgalleri olması halinde çok sert bir şekilde cezai işlem uygulayacağız. Yollar park etmek için değildir. Araçlarımızı park alanlarına götürmemiz gerekiyor. Kaldırım işgali ile ilgili de esnafın sıkıntılar olursa orayı da vatandaş kullanamayacak ve beraberinde yeni sorunları getirecek” dedi.
Sürücülere, vatandaşlara ve esnaflara kurallara uymaları çağrısında bulunan Başkan Gürbüz, açıklamasını, “Lütfen herkes kurallara uysun. Kurallara uyulmaması halinde kent, hem taşıt hem de yaya sirkülasyonu açısından son derece sorun yaşayacak. Bu sorunların da hayatımıza olumsuz etkilerini önleyebilmemiz için hem emniyet müdürlüğü hem de belediye ekipleri gerekli müdahalelerde bulunacak. Vatandaşlarımızın bundan sonraki uygulamalarda anlayışına sığınarak herkesin kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum” cümleleri ile tamamladı.

#Bisiklet Yolu #Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz
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