Başkan Gürbüz, ''Kurban bağışlarınızı, mazlumlar ve yetimlerle paylaşalım''

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurbanın paylaşmak anlamına geldiğini belirterek, “Kurban bağışlarınızı mazlumlar ve yetimlerle paylaşalım, bayramlar bayram olsun ve yüzler gülsün” dedi.

Elbistan Belediyesi, dernek ve vakıflarla birlikte önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla ‘Can Kulağı’ projesi ile vatandaşlardan toplanacak kurban bağışları İslami usullere göre kesilerek, ilçede yaşayan başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürülerek teslim edilecek. 1100 TL kurban bedeli ile Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, 0546 415 10 00 numaralı hat üzerinden Elbistan Belediyesi’ne ulaşacak.

‘Can Kulağı’ adı verilen sosyal sorumluluk projesiyle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlara seslenerek, “Gelin, kurban bereketini bir yetim ile bir mazlum ile paylaşalım. Onların da bayramı olsun ve dualarında yerimiz bulunsun” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, konuşmasının devamında, “Can Kulağı adını verdiğimiz projemizle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize, hayırsever vatandaşlarımızın kurban bağışlarını ve paylarını ulaştıracağız. Kurbanın özü, paylaşmaktır. Biz de sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte değerli hemşerilerimizin bağışlayacağı kurban bağışını ve kestiği kurbanların etlerini, yetimin ve mazlumun sofrasına ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu bayramda kapısını çalacaklarını bekleyen ihtiyaç sahibi ailelerimize umut olalım ve yüzlerini güldürelim. Bayramın asıl güzelliği, ihtiyaç sahibi ailelerimizle kurban etini, gönlümüzdeki sevgi ile paylaşmaktır. Kurban bağışı, hem bağış yapan kişiye hem de bağış yapılan kişiye sevinç kaynağı olmaktadır. Bu dünyada bir yoksulu mutlu etmek kadar mutluluk verecek çok az şey bulunmaktadır. Yardıma muhtaç kişilerin yüzünde tebessüm oluşturmak bir insanın hissedebileceği en güzel duygudur. Sizler de yardıma muhtaç insanların yüzünde gülümsemeye neden olmak için bağışta bulunabilirsiniz. Biz de bu amaçla kollarımızı sıvadık. Kurban bağışlarının ve kurban paylarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını isteyen vatandaşlarımızın 0546 415 10 00 numaralı telefondan bizlere ulaşması yeterli olacaktır. İslami usullere göre kesilecek olan kurban bağışları personellerimiz tarafından pay edilerek ve yine bağışlanan kurban etleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürülecek” dedi.

Projeye destek verecek vatandaşlara şimdiden teşekkür eden Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi ile vakıf ve derneklerimizle yürütmüş olduğumuz ‘Can Kulağı’ projemize siz değerli hemşerilerimizin desteklerinizi bekliyoruz. Kampanyamıza vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.