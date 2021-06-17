Başkan Gürbüz, “Meslek odaları ekonominin vazgeçilmez gücüdür”

Toplantıda konuşan Başkan Gürbüz, meslek odalarının kent ekonomisinin vazgeçilmez gücü olduğuna vurgu yaptı.

İlçede faaliyet gösteren 7 meslek odasının başkanlarının katıldığı toplantı, Mükrime Hatun Kültür Evi’nde yapıldı. Kent ekonomisinin mevcut durumunun masaya yatırıldığı toplantının ana gündemi şehirde katma değer üretecek yatırımlar ve projelerle sektörlerin sorunları görüşülerek fikirler dile getirildi.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Şehrimizi büyütmek ve kalkındırmak adına istişare kültürünü ilke edindik” dedi.



Meslek odalarının, ekonominin temeli olan istihdam ve üretim noktasında elini taşın altına koyan esnafı temsil ettiğini belirten Başkan Gürbüz, bu tür toplantılardaki talepler ve önerileri de rehber niteliğinde gördüklerini söyledi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu; “Kent ekonomimizin kalkınmasının tüm sektörlerle eşgüdüm halinde sağlamak için çaba harcıyoruz. Bu amaçla da oda başkanlarımızla periyodik olarak bir araya gelip, şehrimize yapılan ve yapılması gereken projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Elbistan’ın üreten odaları ve yerel idaresi olarak şehrin kalkınması ve gelişmesi ile ilgili sorumluluk alan sivil toplum kuruluşları Elbistan ekonomisi için vazgeçilmez bir güçtür. Bizler de şehrimizi büyütmek ve kalkındırmak adına odalarımızla beraber şehir adına yapılanlar ve yapılması gerekenler, yeni atılımları birlikte konuşarak hayata geçirmeye çalışacağız. Odalarımız kent ekonomisinin büyümesi adına lokomotif güçtür. Odaların bu anlamda esnafı güçlendirecek yeni açılımlar ortaya koyması tüm çalışmalarımızın merkezinde yer alacaktır. Tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları çalışmalar ve katkıları nedeniyle müteşekkirim. Elbistan, birlikte büyüyecek ve kalkınacak. Elbistan’ı birlikte kalkındıracağız e büyüteceğiz”

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ise, şehrin ve ekonominin gelişimi için yürütülen tüm çalışmaları önemsediklerini dile getirdi.

İstişare toplantılarını aylık olarak sürdürme kararı aldıklarını belirten Başkan Paksoy, “Toplantıda Elbistan’daki mevcut ve planlanan yatırımlar hususunda her türlü konuyu görüştük. Bundan sonra da Sayın Belediye Başkanımızın başkanlığında aylık olarak devam edeceğiz. Elbistan’ımızın ve esnafımızın sıkıntılarına çözüm arıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız da bu toplantılarla sorunları ilk ağızdan dinleyerek adım atılmasına gayret ediyor” dedi.

