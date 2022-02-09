Başkan Gürbüz: Mimar ve mühendislerimiz imar planı çalışmalarına destek olmalı

Belediye Başkanı Mehmet gürbüz mimarlar ve mühendisler odasını ziyaret etti.



Oda temsilcisi Mehmet Temur ve meslektaşlarınca ağırlanan Gürbüz, kentin gelişimi ve imar planıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu

Mimar ve mühendislerle kenti geleceğe taşıyacak imar planıyla ilgili sorunları ve beklentileri konuştuklarını belirten Gürbüz: “Biz Elbistan’da bu işe gönül veren, inşaat işleriyle uğraşarak hem yapım süreçlerinde hem de planlama ve projelendirme aşamalarında görev yapan tüm odalarımızla beraber bu süreçleri yöneteceğiz. İddiamız ise Türkiye’deki en dinamik en şeffaf ve en saydam planlama süreçlerini hayata geçireceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu konuda ki yetkiyi Elbistan Belediyesine verdiğini belirten Başkan Gürbüz: “1/5000 imar planı hazırlama yetkisini büyükşehir belediyesi bize verdi. Karaelbistan, Çiçek ve 14 merkez mahallemizin bütünleşik imar planının şubat ayı içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu ve buna benzer toplantılarımızı da odalarımızla beraber her ay yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bu süreç dinamik bir süreç olacak. Bu yüzden meslektaşlarımızın da fikir ve taleplerini alıp bunu da planlama sürecine yansıtmamız gerekiyor. Ben bu sürecin çok sağlıklı ilerleyeceğini ve Elbistan’ın sorunlarını hep birlikte çözeceğimizi düşünüyorum. Bugüne kadar çok ciddi bir özveriyle müdür ve teknokrat arkadaşlarımızla beraber getirdiğimiz bu süreci inşallah odalarımızla ve meslektaşlarımızla birlikte şekillendirip nihai kararı da büyükşehir meclisinde alacağımız onay ile elde etmiş olacağız” diye konuştu.



Elbistan mimar ve mühendisler odası temsilcisi Mehmet Temur da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şuan aramızda bütün meslek gruplarından arkadaşlarımız mevcut. Elbistan’da teknik kadro şu anda faal olarak çalışan arkadaşlarımız imar planıyla ilgili belediye başkanımızın bize sunmuş olduğu bilgileri aldılar. Biz de belediye başkanımızla birlikte hepimiz bir bütün olarak, Elbistan’ın geleceği, büyümesi ve şekillenmesi için yapılan çalışmalara destek ve yardımcı olacağız.



İmar planının daha düzgün, rant ve çıkar peşinde olmadan teknik insanlar olarak halkımıza insanlarımıza başkanımızın da çabalarıyla yaşanabilir ve gelişmiş bir Elbistan oluşturmak istiyoruz. Başkanımızın da bu toplantıyı düzenleyerek tüm meslektaşlarımızı bir araya getirmesinden dolayı çok memnun olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber Elbistan’ın yararına olan işleri yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.