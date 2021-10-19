Başkan Gürbüz muhtarları ağırladı!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ‘Muhtarlar Günü’ dolayısı ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeye ait Kale Tesisleri’nde yapılan programda Gürbüz, muhtarlarla sohbet edip, hâl hatır sordu.

Gürbüz burada yaptığı konuşmada muhtarların yaptığı görevin önemine değinip, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü olduğuna değinen Başkan Gürbüz: “Muhtarlarımız mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenip, sorunlarıyla yakından ilgilenen kişilerdir. Mahallelerdeki sorunlar muhtarlarımız aracılığıyla ilgili yerlere iletilerek çözüm üretilir. Belediye olarak biz muhtarlarımızı mesai arkadaşları olarak görüyoruz. Çünkü sürekli iç içeyiz. Muhtarlarımızı bu özel günlerinde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz ile Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şubesi Başkanı Hayri Kale de konuşmalarında Başkan Mehmet Gürbüz’e özel günlerinde kendilerini unutmadığı için teşekkür etti.

Programın sonunda muhtarlara hediye takdim edildi.