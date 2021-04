Başkan Gürbüz: 'Ramazan ayı müstesna bir aydır'

Başkan Gürbüz mesajında, “Bin aydan daha hayırlı olan bu ay, müstesna bir aydır” dedi.

Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olduğunu belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm vatandaşlarımıza Ramazan Ayı’nın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Pandemi tedbirleri kapsamında her zamankinden farklı bir Ramazan Ayı eda edileceğini ifade eden Başkan Gürbüz, “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan Ayı, ilahi rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu müstesna bir aydır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde saklayan aydır. Ancak bu yıl hasretle beklediğimiz teravih namazlarının, camilerimizdeki hoş sohbet ortamlarının, artık gelenekselleşen iftar davetlerimizin olmadığı bir Ramazan Ayı’na giriyoruz. Tüm bunlara rağmen Ramazan Ayı’nı bambaşka bir biçimde eda etme şansı da söz konusu. Camilerimizde omuz omuza saf tutup namazlarımızı eda edemeyeceğiz, ancak belki bu feragat edişimiz sayesinde gönüllerimiz hem bir birlerimize, hem de Allah’a her zamankinden daha fazla yakınlaşacak. Kendi iç dünyamızın sesini hiç olmadığı kadar net duyacak, ailelerimizle her zamankinden daha fazla vakit geçireceğiz. Şunu bilmeliyiz ki Ramazan ayı, hasat mevsimi ve bir arınma iklimidir. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza Ramazan Ayı’nın hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.