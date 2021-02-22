Başkan Gürbüz: Rantçıların rantını bozduk, algı operasyonuna başladılar

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, son günlerde imar planı ile ilgili oluşturulan kasıtlı bilgi kirliliği ve spekülatif haberlere karşı halkı doğru bilgilendirmek için, imar planındaki 18’inci maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 22.02.2021, 10:30
Başkan Gürbüz: Rantçıların rantını bozduk, algı operasyonuna başladılar

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan merkezi 1/5000 ve 1/1000 imar planı revizyon çalışmaları için meclis üyelerinden oluşturulan komisyonda, tüm partilerin yer aldığını vurguladı.

Oylamalar sonucu hayata geçirilen revizyon imar planlarının, gerek Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu’ndan, gerek Elbistan Belediyesi Meclisi’nden, gerekse Büyükşehir Belediyesi’nden oy birliği ile kabul edildiğini belirten Başkan Gürbüz, “Türkiye de örneği bulunmayan bir şeffaflık içerisinde çalışmalar yürütülmüştür” dedi.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Elbistan merkezi 1/5000 ve 1/1000 imar planı revizyon çalışmaları, 2 AK Parti, 1 MHP, 1 CHP ve 1 İYİ Parti Meclis üyesinden oluşan 5 kişilik İmar Komisyonu, kurum müdürleri ve teknik personeli ile kontrol edilerek hem Elbistan İmar Komisyonundan, hem Elbistan Belediye Meclisinden, hem de Büyükşehir Belediye Meclisinden oybirliği ile geçmiştir. Diğer yandan; Elbistan Belediyesi Meclisi’nde grubu olan tüm partilerin ilçe başkanları, belediye meclisinin ve imar komisyonunun şeffaf çalışmaları nedeniyle belediye meclisine teşekkür etmişlerdir.

Türkiye de örneği dahi olmayan şeffaflık içinde kararlar alındı

Bu süreçte Türkiye’de örneği dahi bulunmayan bir şeffaflık içerisinde vatandaşlarımızın görüşü, ilgili tüm STK talep ve görüşleri imar komisyonu üyelerince alınmış, çok sayıda çalıştay ve toplantı gerçekleştirilmiştir. Defalarca büyükşehir belediyesi imar komisyonu ile bir araya gelinmiş ve sahada teknik incelemeler yapılmıştır. İmar planı çalışmaları sonucunda, iktidar ve muhalefet imar komisyonu üyeleri kendi sosyal medya hesaplarından ve basın kuruluşlarına her kesimi içine alan planın başarısı ve güzelliği ile ilgili açıklamalar yapmıştır. Hal böyle iken imar planı yapım sürecinde gerek komisyon üyelerimize gerekse belediyemize atılan iftiralara ve halkımıza yapılan algı operasyonlarına mertçe göğüs gerdiğimiz tüm kamuoyu nezdinde yadsınamaz bir gerçektir.

Kasıtlı bilgi kirliliği ve algı operasyonu yürütülüyor

Bir önceki dönem imar planlarında yeşil alanların imara açılmasında üstün gayret gösterenler, o günlerde elde etmiş oldukları imar rantına benzer bir rantı bu dönemde alamayınca kasıtlı bilgi kirliliği ve manüpilatif çıkışlar yaptıklarını görüyoruz. Şimdi 18’inci madde uygulamasını tek başına yapma hevesinde olanların kirli hesaplarını ifşa ettiğimiz için kendilerinin de yapım sürecinde içerisinde bulunduğu imar planında haksızlıklar ve usulsüzlük yapıldığı, rant üretildiği gibi kirli bir algı operasyonu yürütmeye çalışmaktalar. Bu durum bizi rahatsız etmiyor aksine doğru adımlar attığımız, vatandaşlarımızın haklarını, hukuklarını koruduğumuz ve kamuoyu nezdinde adaleti sağlamaya çalıştığımız için bilakis mutluyuz.

18’inci madde tüm ilgililer ile görüşerek ilerliyor

18. Madde uygulaması ile ilgili hem belediyemiz tarafından hem de Harita Kadastro Mühendisleri Elbistan Temsilciliği ve Elbistan’da faaliyet gösteren harita mühendislerinin görüşleri alınarak açıklamalar yapılmıştır. Bir an önce çözülmesi gereken 18. Madde uygulaması ile ilgili çalışmayı belediyemizce yapmayı isteriz fakat belediyemizin teknik kadrosu ve işin aciliyeti göz önüne alındığında vatandaşlarımızdan gelecek talep doğrultusunda özel firmalar ile yapılması istenir ise encümenden yetki verilip bu uygulamanın bir an önce yapılmasına da katkı sağlamak isteriz. Tekrar tekrar söylüyoruz vatandaşın talebi doğrultusunda bir an önce yapılması gereken bir işlemdir.

Vatandaşına hesap verebilen bir belediye var artık

Karşınızda kendi kararlarını verebilen, tüm usulsüzlüklere karşı dik duran, vatandaşın malını kimseye yedirtmeyen vatandaşına her konuda hesap verebilen bir belediyenin olduğunu unutmayın. Rant ve çıkar üzerine oluşmuş bazı çevrelerin tüm iftira ve algı operasyonlarına rağmen bıkmadan, yılmadan ve usanmadan Elbistan için hizmet etmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Bu iftira ve fitne üreten kesimden de beyhude çabalar içine girmek yerine bu kentin hayrına bir söz söylemelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz #Elbistan Belediyesi
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