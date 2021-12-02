Başkan Gürbüz, “Saraykent Fiberkent oluyor”

Elbistan’a yapılan her türlü alt yapı yatırımları için birçok kurum ile sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yapılan istişareler sonucunda ilçemiz genelinde yaşanan internet sorununun ortadan kalkmaya başladığını belirtti.

Elbistan genelindeki binaların yüzde 90 oranında internete ulaşım sağladığını ifade eden Başkan Mehmet Gürbüz, internet hızında yaşanan aksaklıklarında ortadan kalktığını söyledi.

Başkan Gürbüz, “Elbistan’ın altyapı yatırımlarının koordinasyonu ile ilgili olarak birçok kurum ile ortak hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir konuda mağdur olmamaları içinde tüm kurumlar ile istişare halindeyiz. Vatandaşımızdan gelen bir talebi belediye ile ilgili değil bir başka kurum ile alakalı cevabını vermek istemiyoruz. Bizler kamu temsilcisi olarak sorunun en kısa sürede çözülmesini sağlamak ile yükümlüyüz. İlçemizin en büyük eksikliklerinde biride internet alt yapısı idi. Bu sorun en çokta pandemi döneminde uzaktan eğitimde hissedildi. Geçtiğimiz aylarda Telekom müdürümüz ve ilgili arkadaşlar ile bir toplantı yapmıştık. Bizler belediye olarak bu sorunun çözülmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuz belirtmiştik. Sağ olsun müdürümüzde elini taşın altına koyarak hızlı çözüm üretme noktasında büyük gayretler gösterdi. Geldiğimiz noktada Saraykent Mahallemizin tamamı fiber internet ile buluşacak. Saraykent Fiberkent olacak. Özellikle internet hızında yaşanan sorunlar tamamen ortadan kalkacak. Tabi bu fiber alt yapı sadece Saraykent Mahallemiz ile sınırlı kalmayacak. İlçemizin tamamı kısa bir zaman diliminde fiber internete geçmiş olacak. Şu an ilçemizde bulunan binaların yüzde 90’nında internet bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.