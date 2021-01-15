Başkan Gürbüz, “Şeker Fabrikası kaynaklı kirlilik son buluyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atık su arıtma yönetmeliği kapsamında, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatı ile Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde Şeker Fabrikası yöneticileri ile biz dizi görüşmeler yapıldı.

Elbistan Şeker Fabrikası yönetimi ile yapılan görüşmelerde geçtiğimiz aylarda başlayan atık su projesinin hızlandırılarak pancar sezonu öncesi bitirilme kararı alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı değerlendirmede, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın atık su arıtma yönetmeliğinin yerelde uygulanırlılığı ve takibi için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz aylarda şeker fabrikamız atık su arıtma tesisi için çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz ile Şeker Fabrikası yöneticileri bir toplantı gerçekleştirdi. Arıtma tesisi, pancar sezonu öncesi bitirilecek. Atık sular bu proje sayesinde arıtılarak kanalizasyon sistemine aktarılacak ve Ceyhan Nehri kirlilik yükünden kurtulacak. Diğer bir öneli konu önceki yıllarda başta Sarayken Mahallemiz olmak üzere ilçemizin bazı bölgelerine yayılan kötü kokular tamamen ortadan kalkacak” dedi

Hava kirliliği için özel önlem alınıyor

Başkan Gürbüz ayrıca şeker fabrikası bacasından çıkan dumanın hava kirliliğine karşı özel önlemler alındığını belirterek, “İlçemizin başta gelen sorunlarından bir tanesi de hava kirliliği bunun içinde yerelde özel çalışmalara yer veriyoruz. Yine şeker fabrikamız, bacalardan çıkan kirli duman için bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu sayede hava kirliliği en aza indirilecek. Biz bu şehirde yaşayan her bir insanımızın daha iyisine layık olduğuna inanıyor ve tüm projelerimizi bunun üzerine kuruyoruz” ifadelerine yer verdi.