Başkan Gürbüz, ''Tam donanımlı ambulansı sağlık bakanlığına tahsis ettik''

Covid 19 ile mücadelede tüm araç-gereç ve personelleri ile sağlık bakanlığına her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Gürbüz, “Vatandaşımızın sağlığı bizim için her türlü fedakarlıktan önce gelir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilen ambulansın güncel değerinin 600 bin TL olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, “Tüm dünyanın sorunu hale gelen ve birçok can kaybına neden olan Covid 19 salgınına karşı, ilk andan itibaren önlemlerimizi aldık. Küresel salgın haline dönüşen Covid 19’a karşı, devletimizin verdiği örnek mücadele için üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. En kötü senaryoya karşı ayakta kalması gereken kurumların başında belediyeler geliyor. Halkımızın sağlığının korunmasını en önemli görev bilerek tüm tedbirlerimizi aldık ve bu doğrultuda da gereken adımları atıyoruz. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ve güncel değeri 600 bin TL olan tam donanımlı ambulansımızı, sağlık bakanlığımıza tahsis ettik. Covid 19 ile mücadelede tüm araç-gereç ve personelimiz ile birlikte sağlık bakanlığımızın her zaman yanında yer almaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her türlü fedakârlıktan önce gelir.” dedi.

Kurallara Mutlaka Uymalıyız

Kurallara uyulması noktasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Alınan önlemlere karşın vatandaş olarak bizlere de çok büyük bir görev düşüyor. Bu dönemde virüsten korunma kurallarını çok sıkı bir şekilde uygulamalıyız. Bu virüsten korunma yollarının en başında maske, sosyal mesafe ve hijyen geliyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, bu kurallar çerçevesinde hassas davranmalarıdır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir” şeklinde konuştu.