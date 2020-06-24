Başkan Gürbüz, "Tüm imkanları üniversitemiz için seferber edeceğiz"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci ile bir araya geldi. Başkan Gürbüz, bu yıl 40 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacak Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na tahsis edilen Ali Tekinsoy Ortaokulu'nun yeni eğitim öğretim başlamadan hazır hale getirileceğini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 17:09 24.06.2020, 17:21
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Başkan Gürbüz, "Tüm imkanları üniversitemiz için seferber edeceğiz"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yüksekokula tahsis edilen Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun eski binasındaki tadilat işlemleri için kolları sıvadıklarını belirterek, “Belediyenin tüm imkanlarını üniversitemiz için seferber edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın girişimleri ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onay verilen 6 program bulunuyor. Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Optisyenlik programları. Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na, bina olarak Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun emniyet müdürlüğü karşısında bulunan eski binası tahsis edildi.

Bu yıl 40 öğrenci ile yeni eğitim hayatına başlayacak Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Elbistan adına önemli bir kazanım olduğunu söyleyen Başkan Gürbüz, “Sağlık meslek yüksekokulumuz, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Yaşlı Bakımı programına öğrenci alacak. Elbistan’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Yüksekokulumuzun geleceği ve tahsis edilen bina ile ilgili İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci hocamla istişarelerde bulunduk. Bu önemli kazanımın biran önce en iyi şekilde hayat bulması için kolları sıvadık. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun eski binası, yüksekokulumuza tahsis edildi. Bu binanın eğitime hazır hale getirilmesi için yapılması gereken tadilat işlemleri var. Bu işlemleri seve seve yapacağız. Binada hocalarımızın önerileri doğrultusunda gerekli fizibilite çalışmalarına zaman geçirmeden başlıyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde binayı baştan sona elden geçirip öğrencilerimiz için güzel bir eğitim yuvasına dönüştüreceğiz. Elbistan, üniversiteyi istiyorsa biz de gereğini yapacağız. Hemşerilerimiz bu konuda müsterih olsunlar” dedi.

ELBİSTAN'A AR-GE MERKEZİ VE TEKNOKENT KURULACAK

Elbistan’a AR-GE merkezi ve Teknokent kurmak için de girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kredi Yurtlar Kurumu, Elbistan’a 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yapacak. Yatırım programına alındı. Elbistan’a bir AR-GE merkezi ve Teknokent kurmayı istiyoruz. Elbistan’da üniversite mezunu gençlerimiz var. Onları bu merkezlerde değerlendireceğiz. İlçemize eğitim noktasında ciddi katkı sunacak bu müjdeyle ilgili olarak katkı sunan ve destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a ve çabalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Sami Özgül’e teşekkür ediyoruz” dedi.

İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci ise, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ederek, “Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza tahsis edilen binanın tadilatının, yeni eğitim-öğretim dönemine kadar bitmesi için Sayın Başkanımız Mehmet Gürbüz, elinden geleni yapacağını bilmek bizleri ziyadesiyle sevindirdi.. İnşallah, binamızın tamamlanması ile birlikte de diğer programlara öğrenci almamızın önü açılmış olacak” şeklinde konuştu.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz #AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
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