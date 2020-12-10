Başkan Gürbüz: "Vatandaş neredeyse biz oradayız"

Mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gürbüz, istişareler sonrasında eksiklerin giderilmesi noktasındaki planlamayı da yaptıklarını ifade etti.

Belediyecilik anlayışının özü de odağı da insan olduğunu vurgulayan Gürbüz, “Çok geniş bir coğrafyaya hizmet zorunluluğumuz olsa da, bizim hizmet anlayışımızda mesafelerin önemi yok” dedi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında, “Yaklaşık 2 ay önce başlattığımız kırsal mahalle gezilerimizi tamamladık. 2200 kilometrelik bir alanı adeta karış karış gezerek gidilmeyene gitmeyi, halkımıza hizmet götürmeyi amaçladık. 2021 yılını, kırsala hizmet yılı olarak belirledik. Merkezdeki mahallelerimiz hangi hizmeti alıyorsa, kırsal mahallelerimiz de aynı yaşam standartlarına kavuşsun istiyoruz. Bunu yaparken de sorunu, talebi uzaktan uzağa değil bizzat içinde yaşayan halkımızın dilinden duymaya gayret gösteriyoruz. Bir hayali gerçekleştirmenin tek yolu çok çalışmaktan geçiyor. Şehrimizi daha güzel yarınlara ulaştırabilmek adına gece gündüz demeden mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Kırsal alanda yaşam kalitesini artırmak için daha önce gidilmeyene gidiyor, bizleri bağrına basan vatandaşlarımızın beklentilerine kulak veriyoruz. Çözümü beraber üretiyor, planlamamızı da anlatıyoruz. Her bir mahallemize dokunarak yeni Elbistan’ı hızlı bir şekilde oluşturmak için çalışıyoruz. Mahallelerimize değer katma anlayışı ile yaşam standartlarını yükseltmeye özen göstereceğiz” dedi.

Fiziki uzaklığı gönül bağı ile yakın edeceğiz

Kırsal mahallelerin fiziki uzaklığını gönül bağı ile yakı etmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Gürbüz, “Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla dertleşip, sorunlarını dinliyoruz. Gönül bağımızın ve sevgimizin daim olması, mesafelerin unutulması için vatandaşlarımızın hem evlerine hem de kalplerine misafir oluyoruz. Biz, Elbistan’ı 93 mahallesi ile bir bütün olarak görüyoruz. Daha yaşabilir ve refah seviyesi yüksek mahalleler oluşturma adına görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bu sinerjiyi, mahalle mahalle tüm kentimize yayma gayretindeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.