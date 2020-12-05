Başkan Gürbüz: 'Vatandaşlarımız lütfen bu konuyu ciddiye alsınlar'

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri zorlu mücadeleyi anlattı.

KAHRAMANMARAŞ 05.12.2020, 15:55 05.12.2020, 17:22

Başkan Gürbüz, yaptığı açıklamada halsizlik, ateş ve terleme şikayetlerinin ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Tedavi sürecini evde geçirdiğini ve yaklaşık 20 gün karantinada kaldığını ifade eden Gürbüz, Elbistan Belediyesi olarak sürecin başlangıcından bu yana kaymakamlık ve valilik koordinesinde her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda onlara yardımcı olduk. Özellikle mesafenin korunması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda bir çaba içerisindeyiz. Üzülerek şunu gördüm ki özellikle son üç ay içerisinde Kovid-19 hızla tırmanışa geçti ve vatandaşlarımızın maalesef tedbirleri biraz esnettiğine şahit olduk. Halk arasında sürekli çalışmalar yaptığımız için maalesef ben de Kovid-19 rahatsızlığı geçirdim. Bu rahatsızlığım nedeniyle tedavi gördüm. Ailemle beraber bir karantina süreci işletmiş olduk."
Tedavi sürecini çok ağır atlatmadığını ancak bazı kişilerin çok zor geçirdiğine birebir şahit olduğunu dile getiren Gürbüz, "Vatandaşlarımız lütfen bu konuyu ciddiye alsınlar. Gerekli tedbirleri ihmal etmesinler. Dünyada sahip olduğumuz en değerli varlığımız sıhhatimizdir. Onu korumak zorundayız. Kendimizin ötesinde vatandaşlarımızın diğer vatandaşlara karşı da bir sorumluluğu var. Lütfen bu hakkaniyet kurallarına uyalım. Diğer insanların sağlığını, ailemizin sağlığını, sevdiklerimizin sağlığını koruyabilmek için temizlik maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım." diye konuştu.

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