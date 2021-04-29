Başkan Gürbüz: 'Vatandaşların mağdur olmaması için gereken tedbirler alındı'

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma döneminde alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi.

Vatandaşlar Mağdur Edilmeyecek

Kamu hizmetlerinin aksatılmaması adına Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tam kadro ile hizmetlerini sürdürecek. 2 haftalık tam kapanma süresince ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımızın, Vefa ekiplerinden, Belediye ekiplerinden ve polis ekiplerinden destek isteyebileceklerini de söyledi

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Cankulağı Derneği tarafından yardım kolisi dağıtımları devam edecek.

Kamu Hizmetleri Aksatılmayacak

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri rutin olarak sürdürdüğü sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavilerini aksatmayacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde devam eden çalışmalarının yanı sıra acil müdahale gerektiren durumlar için çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.

Hizmetlerimizi Kesintisiz Sürdüreceğiz

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Covid-19 virüsünün artan bulaşıcılığı ve her geçen gün artan vaka sayısı nedeniyle alınan tam kapanma kararının yerinde olduğunu kaydederek, “2 haftalık kapanma döneminde ilçe halkımızın mağdur olmaması için gerekli her türlü tedbirleri alacağız. Bu süreçte kamu hizmetlerimizi de aksatmadan sürdüreceğiz. Özellikle Ramazan ayını da göz önünde bulundurarak sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kronik rahatsızlığı olan, yaşlı ve evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Elbistan Belediyesi olarak Korona virüs salgının ilk gününde başlattığımız mücadele ve aldığımız tedbirleri bu süreçte de kesintisiz devam ettireceğiz” dedi.