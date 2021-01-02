Başkan Gürbüz 'Yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı'
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak açıklanan yeniden yapılandırma başvuru tarihlerinin bir ay daha uzatıldığını söyledi.
Buna göre başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 31 Ocak 2021 sonuna kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılandırma kapsamında borçların 18 taksitte ödenmesi imkanı sunulurken peşin ödemeye de indirim sağlanacak.
Belediye Başkanı Gürbüz, yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin belediyeye gelmeden de işlemlerini online olarak yapacaklarını vurguladı.
Başkan Gürbüz, “7256 Sayılı Kanunda kapsamında Belediyemize ait her türlü borçlar yapılandırma kapsamına girmektedir. 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan yapılandırma süreci 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacaktı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu süre 1 ay daha uzatılarak 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Ayrıca ilk taksit ödemeleri de bir ay ötelenmiştir.
Mükelleflerimiz yapılandırma aşamalarını belediyemize gelmeden https://ebelediye.elbistan.bel.tr adresimizden online olarak yapabilecekler. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak ve yapılan Yİ-ÜFE hesaplaması üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Belediyemize bizzat gelerek yapılandırma işlemini sürdürmek isteyen mükelleflerimizin ise Pandemi sürecinde sağlığınızı riske atmadan Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet ederek yapılandırma işleminizi son güne bırakmadan yaptırmanızı rica ederim” dedi
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