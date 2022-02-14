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Başkan Gürbüz, yaşlı kadına sürpriz yapıp, çiçek takdim edip oğlunun mesajını iletti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, annesini ziyaret edemeyen vatandaşın dileğini yerine getirdi.

KAHRAMANMARAŞ 14.02.2022, 13:44 14.02.2022, 15:58
Başkan Gürbüz, yaşlı kadına sürpriz yapıp, çiçek takdim edip oğlunun mesajını iletti

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sevgililer gününde annesini ziyaret edemediği için kendisine video mesaj atıp, annesine çiçek götürmesini istediği vatandaşın dileğini yerine getirdi. Yaşlı kadına sürpriz yapan gürbüz, çiçek takdim edip oğlunun mesajını iletti.

Sevgililer gününde annesini ziyaret edemeyen genç adamın annesine çiçeği Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz götürdü.
İş nedeni ile Antalya’da bulunmak zorunda olan Cem Tuncel (46) Belediye Başkanı Gürbüz’e video mesaj göndererek annesini kendi yerine ziyaret etmesini istedi.
Mesajı değerlendiren Başkan Gürbüz, Yeşilyurt Mahallesi’nde yalnız yaşayan Hatice Tuncel’i (70) ziyaret ederek oğlu adına çiçek takdim etti.


Gürbüz, Cem Tuncel’i arayarak annesiyle görüntü görüşme yaptırıp duygulu anlar yaşattı. Cem Tuncel yaşattığı bu unutulmaz gün için Gürbüz’e teşekkür etti.
Yapılan sürpriz karşısında şaşıran Hatice Tuncel, belediye başkanına ve oğluna dualar yağdırdı.
Yaşlı kadınla bir süre sohbet eden Başkan Gürbüz, iş yoğunluğu nedeniyle annesini ziyaret edemeyen bir vatandaşın bu güzel talebini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Gurbette yaşayan Cem Tuncel’in kendisine video mesaj göndermesi üzerine annesi Hatice Tuncel’i ziyaret ettiğini belirten gürbüz: “Elbistanlı Cem Tuncel kardeşimiz iş yoğunluğu nedeniyle ziyaret edemediği annesine benim çiçek götürmemi rica etti. Babası olmadığı için annesinin bugüne yalnız girmesini istemeyen ve çok üzgün olduğu belli olan bu kardeşimizin isteği üzerine, ben de büyük bir memnuniyetle çiçeğimi yaptırıp yalnız yaşayan Hatice teyzeyi ziyaret ettim. Cem bey çok zarifçe düşünmüş. 14 Şubat tabiki herkes için çok önemli ama babasını kaybeden bir evlat için daha da bir anlam taşıyor. Bu vesileyle bugün Hatice teyzemizi yalnız bırakmadık” ifadelerini kullandı.
Yapılan sürpriz karşısında mutluluğu gözlerine yansıyan Hatice Tuncel de oğluna ve belediye başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz #Elbistan Belediye Başkanı #Aksu Haber #aksu tv haber
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