Başkan Gürbüz: ''Yavrularımızın başarısı göğsümüzü kabartı''

Gürbüz, “Yavrularımızın bu büyük başarısı bizlerin ve ilçemizin göğsünü kabarttı” dedi.

Elbistan'dan Şeker Ortaokulu öğrencisi İsmail Yalçınöz ile Özel Yıldız Koleji Zehra Çelebi, YGS kapsamında yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

Ülke genelinde birçok il, Türkiye birincisi çıkaramazken Elbistan’dan 2 Türkiye birincisinin çıkması, ilçede büyük sevince neden oldu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz adlı öğrencileri bu büyük başarıdan dolayı kutladı.

Elbistan’da eğitime yapılan yatırımların bu başarıdaki katkısına dikkati çeken Başkan Gürbüz, “Milli Eğitim Bakanlığımızca yapılan YGS merkezi sınavda ilçemiz 2 Türkiye birincisi birden çıkararak özel bir başarıya imza atmıştır. Elbistan’ın evlatlarının Türkiye çapında elde ettiği bu başarıyı, Elbistan adına çok önemsiyoruz. Hayallerini gerçekleştirerek büyük bir adım atmış oldular. Kendilerini ve onlara inanarak desteklerini asla esirgemeyen ailelerini ve emekleri olan öğretmenlerini tebrik ediyoruz. Rabbim yollarını açık etsin inşallah” diye konuştu.

Eğitim için tüm imkânları seferber ediyoruz

Çocukların ve gençlerin en iyi eğitimi almaları için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Büyük Türkiye yolunda geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize desteklerimiz artarak devam edecek. Geçmişini çok iyi bilen ve geleceği için milli hassasiyetleri yüksek nesiller yetiştirme azmimiz ve kararlılığımız hiç azalmayacak” dedi.

İlçemiz eğitimine katkılardan dolayı Mahir Ünal’a teşekkür ederim

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında Elbistan’a yapılan eğitim altyapı yatırımlarının bu başarılarda önemli etken olduğunu ifade ederek, katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti. Gürbüz, “ İlçemizde eğitime yapılan altyapı yatırımları ve kazandırılan yeni okullarımızın bu başarıdaki katkısını yadsıyamayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Mahir Ünal’a teşekkürü borç biliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

Saygılarımızla.