Başkan Gürbüz, yüksek yoğunluk denetimine katıldı!

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yaklaşık 100 resmi ve sivil polis ile konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, parklarda denetimlerde bulundu.

Denetimler esnasında vatandaşlara, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca Elbistan Belediyesi ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa organizesi ile Uzun Çarşı girişinde stant oluşturuldu. Stantta vatandaşlara maske dağıtıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, denetimler kapsamında açılan standı ziyaret etti ve vatandaşlara maske dağıttı. Esnafları da dolaşan Başkan Gürbüz, ilçede koronavirüsün yayılmasını önlemek için maske ve mesafeyi simgeleyen 2M ile temizliği simgeleyen 1T kuralını hatırlattı.

Özellikle maske kullanımı noktasındaki hassasiyetleri için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Gürbüz, “İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda emniyet teşkilatımız ve zabıta birimlerimizle beraber vatandaşlarımızın koronavirüs tedbirlerine daha hassasiyet göstermeleri noktasındaki denetimlere katıldık. Vatandaşlarımızın bu konuda ciddi şekilde tedbirli oldukları ve özen göstermeleri bizleri son derece mutlu etti. Elbistan’da inşallah vaka sayısını daha da azaltacağız. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kurallarına özen göstermeleri, virüsün yayılmaması için bizleri umutlandırdı. İçişleri Bakanlığı ve zabıta personellerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. İnşallah, bu tedbirlere harfiyen uyarak daha sağlıklı günlere kavuşacağımıza inanıyorum” dedi.

Pandemi Sürecinde 500 bin maske dağıttık

Elbistan Belediyesi olarak salgına karşı tıbbi maske üretimine devam ettiklerini kaydeden Başkan Gürbüz, “Bir süre önce, tıbbı maske üretimine başlamıştık. Belediyemizin imkânları ile Pandemi sürecinde bugüne kadar ürettiğimiz 500 bin adet maskeyi vatandaşlarımıza ve ihtiyaç duyulan birimlere dağıttık. Maske üretimimiz devam edecek. İnşallah el birliği ile bu süreci atlatacağız. Pandemi sürecinin, en az sıkıntı ile atlatılması için vatandaşlarımızdan azami hassasiyet bekliyoruz. Bu yöndeki denetimlerimizi de ilçemizdeki tüm kurumlarımızla birlikte sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.