Başkan Gürbüz’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Tarafsız ve objektif basının, demokratik toplumların olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Başkan Gürbüz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Gürbüz, mesajında şu ifadelere yer verdi, “Milletimizin sesi, vicdanı olan, yedi gün yirmi dört saat vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması için mesai harcayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Tarafsız ve objektif basın, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşıdır. Şüphesiz ki, basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedir. Her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz.”

Elbistan’ın tanınırlığında basının büyük önemi var

Elbistan’ın hem yerelde hem de ulusal anlamda tanınmasında basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunduğuna işaret eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’ımız adına yakaladığımız istikrarı devam ettirmek ve daha büyük başarılara imza atmak için de bizlere olduğu kadar basın mensuplarına da büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın çalışanlarımızın, milli bir hedef olarak, ülkemizin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle, kalemleriyle aydınlatmaya devam edeceklerine can-ı gönülden inanıyorum. Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyor, şehrimize, ülkemize ve milletimize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum. Bu inanç ve düşüncelerle, basın şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, tüm basın çalışanlarının, 10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.