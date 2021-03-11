Başkan Gürbüz’den 100’üncü yıl mesajı
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.
İstiklal Marşı’nın, milletin güçlü aidiyet duygusuyla geleceğe karşı umut ve cesaretle bakmasını sağladığını belirten Başkan Gürbüz, 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren istiklal marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir eser olduğuna değinerek, " Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. Türk bayrağı gibi Türk milletinin önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı, milletin güçlü aidiyet duygusuyla geleceğe karşı umut ve cesaretle bakmasını sağlayan ‘milli mutabakat metni’ olarak kabul ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2021 yılı Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edildi” dedi.
İstiklal Marşını anlamak, milli mücadele ruhunu anlamaktan geçiyor
Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel gösterge ifadesi olan istiklal marşımızı bize armağan eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle anıyoruz. İstiklal marşını anlayabilmek için Mehmet Akif'i iyi bilmek, milli mücadele ruhunu yakından tanımak bu ruhu hakkıyla hissetmek gerekir” ifadelerine yer verdi.
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