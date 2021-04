Başkan Gürbüz’den 23 Nisan mesajı

Başkan Gürbüz mesajında, “Meclis’in kuruluşu, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101’inci yılında, tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Covid 19 tedbirleri kapsamında bu yılda evlerde kutlanacak.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinen bir Türkiye ortaya çıktığını söyledi.

Başkan Gürbüz mesajının devamında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101’inci kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bu yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. 23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Kurtuluş savaşında kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiştir; Türkiye bugün, dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden bir durumuna gelmiştir.

Bizler de, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür” ifadelerine yer verdi.