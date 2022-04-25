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Başkan Gürbüz’den Belediye işçilerine bayram hediyesi

Elbistan Belediyesi’nde çalışan işçilere, Başkan Mehmet Gürbüz tarafından bayram hediyesi dağıtıldı.

KAHRAMANMARAŞ 25.04.2022, 15:26
Başkan Gürbüz’den Belediye işçilerine bayram hediyesi

Belediye hizmet alanındaki programda personellerine hitap eden Başkan Mehmet Gürbüz, tüm personellerle bir aile olduklarına dikkat çekti.

Elbistan Belediyesi’nin, işçi dostu bir kurum olduğuna vurgu yapan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti; "Elbistan Belediyesi olarak bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bana iletilen her konuyla yakından ilgilendiğim noktasında da hakkımı teslim edersiniz diyebilirim. Şu bir gerçek ki; herkesin beklentileri farklı olabilir. Talepleri yüksek olabilir. Herkes konforlu yaşamı, çok yüksek gelirler elde etmek gibi talebi olabilir. Ama çalışmış olduğunuz şartlar, kurum ve ekonomik koşullar bunu size temin edemeyebilir. Ama Elbistan Belediyesi’nin Türkiye’de gerçekten hatırı sayılır düzeyde zam yapan, sosyal belediyecilik yapan ve işçi kardeşlerimizin temsilcisi olan sendikalarla da en rahat anlaşan belediye olduğundan emin olun” dedi.

İşçi maaşlarına değinen ve sendikanın talebinin de üzerinde bir zam oranına imza attıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Geçen yıl, sendikanın istemiş olduğu zam oranının çok üstünde zam yaptık. Bu sene de sendika ile görüşerek asgari ücretin de üzerine katarak sözleşmeyi imzaladık. Şuanda en düşük maaşımız net 5 bin 300-5 bin 400, en yüksek de yaklaşık 8 bin lira civarında maaş verdiğimiz arkadaşlar var. Biz, işin zorluğuna göre maaş veriyoruz. Zammı da ona göre yaptık. En yüksek maaşı, en zor işte çalışan arkadaşımız alsın.

Geçen yıl, Türkiye’de en yüksek maaş zammı yapan belediye olduk. Hani birileri konuşuyorlar ya biz işçi dostuyuz diye. Elbistan Belediyesi’nin imkanlarını sizlere yansıtalım dedik. Bu sene de şartları zorladık ve sendikanın talebinin üstünde zam yaptık. Hiçbir yerde işçinin kendi isteğinin üstünde idare zam yapmaz. Sizler, benim ailemsiniz. Sizlerin en yük maaşı almaları için imkanları zorladık. Bu gün tüm arkadaşlarımızın ne kadar alacağı varsa hesabına yattı. Hiç kimsenin bizden alacağı kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.

İşçilere, vatandaşa hizmet götürme noktasında tavsiyelerde bulunan Başkan Gürbüz, ‘Kentimizde dar gelirli vatandaşlarımızla sosyal imkanlarımızı paylaşırken; kendi personellerimize de Elbistan Belediyesi’nin üretmiş olduğu faydaları paylaşmak istiyoruz. Size bayram için belediyemizin hediyeleri olacak. Sizler bu şehrin evlatlarısınız. Bu şehir için emeğinizi ve gücünüzü vakfedeceksiniz. Millete hizmet yolunda ne yüzümüzü asabiliriz ne tersleyebiliriz. Bu işi en iyi biz yapacağız. Vatandaşlarımızın gönlüne dokunacaksınız. Hepinizden Allah razı olsun” cümleleri ile sözlerini tamamladı.

Başkan Gürbüz’ün konuşmasının ardından personellere bayram hediyeleri verildi.
 

#Elbistan Belediyesi #Başkan Gürbüz #Aksu Tv #aksu tv haber
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