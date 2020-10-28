Başkan Gürbüz’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gürbüz mesajında, “29 Ekim, vatan için canından olmayı göze alanların bağımsızlık mücadelesidir” dedi.

29 Ekim zaferinin imkansıza inanmak, dünyanın karşısında dimdik durmak, yiğitçe meydan okumak olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Gürbüz, “Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir mutluluk ve onurla kutluyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “29 Ekim, imkansıza inanmaktır, dünyanın karşısında dimdik durmaktır, yiğitçe meydan okumaktır. Cumhuriyet, vatan için canından olmayı göze alanların, kadınıyla erkeğiyle, tüm yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin mücadele tarihidir. Büyük zorluklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir mutluluk ve onurla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, bağımsızlığını ve özgürlüğünü her şart altında korumaya ant içmiş bir milletin bu uğurda yapmış olduğu fedakâr mücadelenin tarihidir. Bizler bağımsızlığını tırnaklarıyla kazıyarak bu günlere ulaşan bir milletiz. Cumhuriyet çatısı altında birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak daha nice mutlu yıl dönümler yaşayacağımıza inanıyorum. Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, aynı kararlılık ve sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmalıdır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere ulaşacaktır. Milletçe bize düşen görev; barış ve kardeşliğimize sahip çıkarak, ortak paydamız olan, devlet ve cumhuriyet değerlerimizi ilelebet korumaktır. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltmeli, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olmalıyız. Türk milleti milli birlik ve beraberlik duygusunu her zaman diri tutacaktır. Bu inançla Cumhuriyetin ışığında çalışıyor, üretiyor ve geleceği inşa ediyoruz. Geçmişten aldığımız 97 yıllık emanetimizi sonsuza kadar büyük bir gururla ve onurla taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor ve Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum”