Başkan Gürbüz'den gazetecilere 24 Temmuz ziyareti!

Basının kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleği olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, "Önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Kişisel hak ve özgürlüklere, toplumsal değerlere saygılı, objektif bakış açısı ile son derece önemli bir görev üstlenen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Aksu Tv Kuzey İlçeleri Koordinatörü Ali Öztürk ise, yapılan ziyaretten duydugu memnuniyeti ifade ederek, bu günde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.