Başkan Gürbüz’den immün plazma bağışı çağrısı

İmmün plazma tedavisi, koronavirüs hastalarının eski sağlıklarına kavuşmalarında en etkin yöntemlerden biri olarak biliniyor. Henüz bir aşısı bulunmayan Kovid-19 salgını için bu tedavi yönteminde iyileşen hastaların kanında oluşan antikorlar tespit edilerek immün plazma bağışını yapıp aktif enfeksiyon geçiren vatandaşlar için tedavi olarak kullanımı amaçlanıyor.

Ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Elbistan’da da koronavirüs tedavisi gören hastalar için de zaman zaman immün plazma bağışına ihtiyaç duyuluyor. Geçtiğimiz günlerde Elbistan’da koronavirüs tedavisi devam eden hastalar için immün plazma bağışı çağrısında bulunulmuştu. Elbistan Belediyesi de bu çağrıyı sosyal medya hesaplarından duyurarak aranan bağışın bulunması için çaba göstermişti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, immün plazma bağışı için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde gereken şartları taşıyan bağışçıları, immün plazma bağışı yapmaya davet eden Başkan Gürbüz, “Bu hastalığa yakalanan arkadaşlarımızın şifa bulması en büyük temennimiz. Ancak yaklaşık yüzde 90 oranında tedaviye fayda sağlayan ek yöntemler bulunuyor. İmmün plazma tedavisi, çok önemli, hastalığı geçirenlerin şartları uyması halinde kanlarında plazma ayrılarak alınıp plazmanın ardından kalan ürün tekrar kan veren kişiye iade ediliyor. Bu tedavi yönteminde iyileşen hastaların kanında oluşan antikorlar tespit edilerek immün plazma bağışını yapıp aktif enfeksiyon geçiren vatandaşlar için tedavi olarak kullanımı amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

Yapılacak her bir immün plazma bağışının hayat kurtaracağını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireyler immün plazma tedavisinde bağışçı olarak yer alabiliyor. Öte yandan kişinin bağış yapabilmesi için klinik olarak iyileşmenin üzerinden en az 14 gün geçmesi, sürüntü örneklerinden çalışılmış en az 2 adet PCR test sonucu negatifliğinin olması gerekiyor. Elbistan’ımızda immün plazma bileşeni bekleyen hastalarımız olduğunu göz önünde bulundurarak belirtilen şartları taşıtan vatandaşlarımızı immün plazma bağışı yapmaya davet ediyoruz. Yapılacak her bağış, bir hayatın kurtulmasına vesile olacaktır” dedi.